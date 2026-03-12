試合はリヨンがアウェーの厳しい環境でリズムをつかめずに始まった。エンドリックとロマン・ヤレムチュクをトップに据えた4-3-1-2フォーメーションで臨んだパウロ・フォンセカ監督率いるチームはプレスが遅れ、スペイン勢に序盤のペースを握られた。セルタ・ビーゴは開始早々から脅威を見せ、ボルハ・イグレシアスがリヨンの守備陣を脅かすと、25分にようやく均衡が破られた。

素早い中盤の展開からマティアス・ベシーノがウィリオット・スヴェドベリをフリーにし、彼はクリントン・マタをサイドで抜き去った。彼の正確なクロスをハビ・ルエダが右足で冷静に決め、ホームチームに当然の1-0リードをもたらした。リヨンは即座に反撃を試みたが、前半終了の笛が鳴るまで、エンドリックの早い時間帯のシュートはラドゥを脅かす決定力に欠けていた。

後半は勢いがリヨンに傾いた。特にボルハ・イグレシアスの狂気の瞬間が転機となった。54分、セルタのストライカーはマタへの肘打ちで一発退場を宣告され、ホームチームは30分以上を10人で細いリードを守らねばならなくなった。

数的優位にもかかわらず、リヨンの決定力不足が目立った。セルタ・ビーゴは深く陣取り、英雄的な守備で貴重な勝利をフランスに持ち帰るかと思われたが、劇的な終盤を迎えた。