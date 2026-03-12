Getty Images Sport
動画：エンドリック、GKのミスを突きゴール乾きを解消 リヨンがセルタ・ビーゴ戦で劇的ドローを死守（欧州リーグ）
リヨン、バライドスでリズムを掴めず
試合はリヨンがアウェーの厳しい環境でリズムをつかめずに始まった。エンドリックとロマン・ヤレムチュクをトップに据えた4-3-1-2フォーメーションで臨んだパウロ・フォンセカ監督率いるチームはプレスが遅れ、スペイン勢に序盤のペースを握られた。セルタ・ビーゴは開始早々から脅威を見せ、ボルハ・イグレシアスがリヨンの守備陣を脅かすと、25分にようやく均衡が破られた。
素早い中盤の展開からマティアス・ベシーノがウィリオット・スヴェドベリをフリーにし、彼はクリントン・マタをサイドで抜き去った。彼の正確なクロスをハビ・ルエダが右足で冷静に決め、ホームチームに当然の1-0リードをもたらした。リヨンは即座に反撃を試みたが、前半終了の笛が鳴るまで、エンドリックの早い時間帯のシュートはラドゥを脅かす決定力に欠けていた。
後半は勢いがリヨンに傾いた。特にボルハ・イグレシアスの狂気の瞬間が転機となった。54分、セルタのストライカーはマタへの肘打ちで一発退場を宣告され、ホームチームは30分以上を10人で細いリードを守らねばならなくなった。
数的優位にもかかわらず、リヨンの決定力不足が目立った。セルタ・ビーゴは深く陣取り、英雄的な守備で貴重な勝利をフランスに持ち帰るかと思われたが、劇的な終盤を迎えた。
エンドリックの決勝弾がラドゥを沈黙させた
時計が87分に差し掛かった瞬間、決定的な瞬間が訪れた。エンドリックが左足に切り返すと、ペナルティエリア外から思い切った左足シュートを放った。ラドゥは弱々しいシュートをキャッチできたはずだが、致命的なミスを犯し、ボールが体の下をくぐり抜けてネットに吸い込まれた。 この終盤の同点弾はバライドススタジアムの観客を沈黙させ、10人で戦う相手を攻略できずにいたリヨンに引き分けをもたらした。
エンドリックの後半終了間際の同点ゴールを見る
エンドリック、欧州での節目に反応する
試合終了のホイッスル後、ブラジル人若手選手は初となるヨーロッパリーグでの得点とスペインの地への復帰を喜び隠せなかった。「スペインに戻り、セルタという強豪チームと対戦できて非常に嬉しい」とエンドリックは語った。
試合の戦術的な難しさについて振り返り、終盤に均衡を破ろうとした自身のプレーを説明した。「相手は低いブロックでプレーするチームだ。イグレシアスの退場後はさらに深く守ってきた。右サイドを突破してシュートを狙った。僕は9番（ストライカー）だからね」
リヨンは来週ホームで行われるセタ戦（第2戦）で、エンドリックが再び火を噴くことを期待している。
