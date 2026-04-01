【動画】エンドリックのアシストからガブリエル・マルティネッリが美しい矢のようなシュートを決め、ブラジルがクロアチアに勝利し、ワールドカップへの望みを強めた

試合終了のホイッスルが鳴ると、アンチェロッティ監督は、チームに不可欠な戦術的な幅をもたらした若手選手たちの活躍を称え、次のように語った。「若手選手たちの活躍には非常に満足している。彼らはチャンスをものにし、我々にさらなる選択肢を与えてくれた。チアゴも、エンドリックも、ダニーロも素晴らしいプレーを見せてくれた。」

ブレントフォードのFWチアゴも、ブラジル代表での初ゴールを決めた後、この感想に同調した。「監督にチャンスを与えてくれたことに感謝したい。ブラジル代表での初ゴールは忘れられないものだ」