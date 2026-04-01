アンチェロッティ監督が6人の選手を交代させた采配により、先日のフランス戦での失態を挽回しようとしていたブラジル代表は活気を取り戻した。ヴィニシウス・ジュニオールとマテウス・クーニャが見事な連携を見せ、ダニーロ・サントスの先制点をアシストしたが、クロアチアもロヴロ・マイヤーの一撃で一時的に逆転の兆しを見せた。しかし、終盤にイゴール・チアゴがゴールを決め、さらに10代の若きスター、エンドリックの絶妙なアシストからマルティネッリが見事なフィニッシュを決め、最終的に3-1というふさわしい勝利を収めた。
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【動画】エンドリックのアシストからガブリエル・マルティネッリが美しい矢のようなシュートを決め、ブラジルがクロアチアに勝利し、ワールドカップへの望みを強めた
アンチェロッティの采配が功を奏した
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アンチェロッティが戦術の幅広さを称賛
試合終了のホイッスルが鳴ると、アンチェロッティ監督は、チームに不可欠な戦術的な幅をもたらした若手選手たちの活躍を称え、次のように語った。「若手選手たちの活躍には非常に満足している。彼らはチャンスをものにし、我々にさらなる選択肢を与えてくれた。チアゴも、エンドリックも、ダニーロも素晴らしいプレーを見せてくれた。」
ブレントフォードのFWチアゴも、ブラジル代表での初ゴールを決めた後、この感想に同調した。「監督にチャンスを与えてくれたことに感謝したい。ブラジル代表での初ゴールは忘れられないものだ」
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6月まであとわずか
ブラジル代表は、6月13日に控えるグループC初戦のモロッコ戦を前に、重要な局面を迎えている。最終メンバー26名は5月18日に発表される予定だ。準備の締めくくりとして、パナマとエジプトとの注目度の高い親善試合が2試合行われるが、これらは復帰した主力選手をチームに融合させ、守備からの切り替えを磨く上で不可欠なものとなるだろう。 ハイチやスコットランドも同グループに名を連ねる中、アンチェロッティ監督は、大会を通じて勢いを維持できるよう、チームが安定したリズムを確立することを確実にする必要がある。