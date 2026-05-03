5月2日（土）、イプスウィッチはQPRを3-0で下し、プレミアリーグ復帰を決めた。試合終了のホイッスルが鳴ると、祝賀会はロッカールームへ。少数株主のエド・シーランがギネスを片手に、選手やスタッフと喜びを分かち合った。 彼は『シェイプ・オブ・ユー』で知られる歌手でもあり、自動昇格を決めた「トラクター・ボーイズ」の面々と共に、デビュー曲『ザ・Aチーム』を熱唱して盛り上がり続けた。
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【動画】エド・シーランがプレミアリーグ昇格パーティーでイプスウィッチの選手たちと『The A-Team』を熱唱、ギネスで乾杯。
ポートマン・ロードでの祝賀行事
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歴史的な偉業
わずか1シーズンでトップリーグに復帰したクラブについて、マッケナ監督は高圧的な環境で粘り強く戦ったチームを称えた。彼は「正直、この喜びを十分に味わうのは難しい」と語った。 ただ、選手やスタッフ、家族、サポーターのためにも勝ちたいと強く思っていた。3-0で勝てて本当にうれしい。家族やスタッフ、選手全員に誇りを感じる。
選手たちにとって簡単な道のりではなかったが、彼らは粘り強く戦い抜いた。プレミアリーグ昇格の難しさは外からでは理解しにくい。これは素晴らしい偉業であり、二度と繰り返せないだろう。リーグ1からほぼ同じメンバーで2年連続昇格できたことは特別だ。今回の道のりは、ある意味ではより困難だった。
今回は全く異なる大きな挑戦だった。努力が別の結果につながっていた可能性もある。それでもチームが一丸となり、目標を達成できたことを本当に誇りに思う」と語った。
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エリートを目指す
ポートマン・ロードでは、プレミアリーグのエリートとの差を埋めるため、イプスウィッチが今夏大型補強に注力している。2024年にクラブをトップリーグへ導いたものの、すぐに降格したマッケナ監督は、今回「トラクター・ボーイズ」を再びトップリーグへ導いた。 間近に迫った移籍市場では、シーランの支援も受け、世界最高水準のチームにも通用する安定した陣容を構築し、ハイテンポなスタイルを維持する必要がある。