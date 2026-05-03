【動画】エド・シーランがプレミアリーグ昇格パーティーでイプスウィッチの選手たちと『The A-Team』を熱唱、ギネスで乾杯。

わずか1シーズンでトップリーグに復帰したクラブについて、マッケナ監督は高圧的な環境で粘り強く戦ったチームを称えた。彼は「正直、この喜びを十分に味わうのは難しい」と語った。 ただ、選手やスタッフ、家族、サポーターのためにも勝ちたいと強く思っていた。3-0で勝てて本当にうれしい。家族やスタッフ、選手全員に誇りを感じる。

選手たちにとって簡単な道のりではなかったが、彼らは粘り強く戦い抜いた。プレミアリーグ昇格の難しさは外からでは理解しにくい。これは素晴らしい偉業であり、二度と繰り返せないだろう。リーグ1からほぼ同じメンバーで2年連続昇格できたことは特別だ。今回の道のりは、ある意味ではより困難だった。

今回は全く異なる大きな挑戦だった。努力が別の結果につながっていた可能性もある。それでもチームが一丸となり、目標を達成できたことを本当に誇りに思う」と語った。