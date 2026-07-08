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【動画】エド・シーランがイングランド代表選手たちのため非公開ライブを行い、ワールドカップ決勝を予想した。
音楽の伝統は受け継がれている
イングランド代表はノックアウトステージを前に、メドウブルック・ホテルでシーランの訪問を受け、士気が上がった。大会ごとにキャンプを訪れるこのシンガーソングライターは、プールサイドでアコースティックライブを行った。 35歳の彼はヒット曲「Castle on the Hill」のシンプルバージョンを披露。親密な雰囲気は、近年イングランド代表が重視するチームワークをさらに深めるねらいだ。
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シーランは、大盛況の決勝戦になると予想している
サフォーク出身のミュージシャンは、直近3大会で代表チームと深く関わり、スリー・ライオンズのキャンプではお馴染みの顔になった。この関係は2021年、キャプテン、ハリー・ケインとの友情がきっかけで始まった。
『Extra Time』最新回でシーランはこう語った。「2021年にハリーが合宿に呼んでくれて、そこでみんなと知り合った。それ以来、毎回参加している。とても楽しく、小さな伝統になった。初めてみんなの前で演奏して以来、絆が深まったから、厳しい観客なんていないんだ。」
歌手として選手たちを盛り上げるため現地入りしたシーランは、2026年W杯の行方についても語った。 なお、強豪が残るものの、シーランは「スリー・ライオンズ」が難関を突破し決勝に進めると確信。彼は「決勝はイングランド対フランスになると思う。決勝まで進めば誰が勝ってもおかしくないが、僕たちは勝つと思う」と語った。
- AFP
マイアミでの決戦が待ち受ける
カンザスシティのキャンプは高揚感に満ちているが、焦点は土曜にマイアミで行われるノルウェーとの準々決勝に移った。大会で強さを示すノルウェーを相手に、トゥヘル監督の戦術が試される。イングランドはメキシコ戦でクアンサが退場、ヘンダーソンが祝賀中に手首を怪我し、メンバー起用に課題を抱える。
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