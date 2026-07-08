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Ipswich Town FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】エド・シーランがイングランド代表選手たちのため非公開ライブを行い、ワールドカップ決勝を予想した。

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エド・シーランは「スリー・ライオンズ」の幸運のお守り。ポップ界のスーパースターは、チームに秘密のアコースティック・セットを披露した。この非公開ライブは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがワールドカップ準々決勝へ準備を進めるカンザスシティの合宿地で行われた。

  • 音楽の伝統は受け継がれている

    イングランド代表はノックアウトステージを前に、メドウブルック・ホテルでシーランの訪問を受け、士気が上がった。大会ごとにキャンプを訪れるこのシンガーソングライターは、プールサイドでアコースティックライブを行った。 35歳の彼はヒット曲「Castle on the Hill」のシンプルバージョンを披露。親密な雰囲気は、近年イングランド代表が重視するチームワークをさらに深めるねらいだ。

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  • シーランは、大盛況の決勝戦になると予想している

    サフォーク出身のミュージシャンは、直近3大会で代表チームと深く関わり、スリー・ライオンズのキャンプではお馴染みの顔になった。この関係は2021年、キャプテン、ハリー・ケインとの友情がきっかけで始まった。

    Extra Time』最新回でシーランはこう語った。「2021年にハリーが合宿に呼んでくれて、そこでみんなと知り合った。それ以来、毎回参加している。とても楽しく、小さな伝統になった。初めてみんなの前で演奏して以来、絆が深まったから、厳しい観客なんていないんだ。」

    歌手として選手たちを盛り上げるため現地入りしたシーランは、2026年W杯の行方についても語った。 なお、強豪が残るものの、シーランは「スリー・ライオンズ」が難関を突破し決勝に進めると確信。彼は「決勝はイングランド対フランスになると思う。決勝まで進めば誰が勝ってもおかしくないが、僕たちは勝つと思う」と語った。

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    マイアミでの決戦が待ち受ける

    カンザスシティのキャンプは高揚感に満ちているが、焦点は土曜にマイアミで行われるノルウェーとの準々決勝に移った。大会で強さを示すノルウェーを相手に、トゥヘル監督の戦術が試される。イングランドはメキシコ戦でクアンサが退場、ヘンダーソンが祝賀中に手首を怪我し、メンバー起用に課題を抱える。

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