サフォーク出身のミュージシャンは、直近3大会で代表チームと深く関わり、スリー・ライオンズのキャンプではお馴染みの顔になった。この関係は2021年、キャプテン、ハリー・ケインとの友情がきっかけで始まった。

『Extra Time』最新回でシーランはこう語った。「2021年にハリーが合宿に呼んでくれて、そこでみんなと知り合った。それ以来、毎回参加している。とても楽しく、小さな伝統になった。初めてみんなの前で演奏して以来、絆が深まったから、厳しい観客なんていないんだ。」

歌手として選手たちを盛り上げるため現地入りしたシーランは、2026年W杯の行方についても語った。 なお、強豪が残るものの、シーランは「スリー・ライオンズ」が難関を突破し決勝に進めると確信。彼は「決勝はイングランド対フランスになると思う。決勝まで進めば誰が勝ってもおかしくないが、僕たちは勝つと思う」と語った。