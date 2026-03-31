【動画】「エゴの塊をたくさん扱わなきゃいけないんだ！」――ジェラール・ピケ、マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリックの後任となる可能性を否定

ワールドカップ優勝経験者は説明を続け、現代の監督というライフスタイルには魅力を感じていないことを明らかにした。彼は次のように付け加えた。「引退後は、サッカーからかなり距離を置きたいと思っていたんだ。 少なくとも短期的には、自分が監督になる姿は想像できない」と語った。現役を引退して以来、彼は指導者資格の取得よりも、自身のビジネス事業に注力してきた。かつての同僚の多くが監督へと転身する中、彼は代わりに「キングス・リーグ」に時間を捧げ、トップレベルの指導者を特徴づける過酷なスケジュールを避けてきた。