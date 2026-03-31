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【動画】「エゴの塊をたくさん扱わなきゃいけないんだ！」――ジェラール・ピケ、マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリックの後任となる可能性を否定
ピケ、オールド・トラッフォード復帰を拒否
『The Late Run Show』に出演したピケは、司会のチャド・ジョンソンから、オールド・トラッフォードの指揮を執る可能性について問われた。 39歳のピケは、劇的な形で指揮官として復帰するという提案を即座に否定した。かつて所属したクラブの指揮を執るというシナリオを想像できるかと直接問われると、ピケは次のように詳しく答えた。「いいえ、監督として自分を想像したことは一度もありません。基本的に、多くのエゴを管理し、毎日のトレーニングのルーティンをこなす必要があり、週末は移動に費やすことになるからです。」
巨大なエゴへの対処
彼は次のように述べた。「いいえ、監督として、自分が監督になる姿を想像したことは一度もありません。その主な理由は、多くの選手のエゴを管理しなければならないこと、そして毎日のトレーニングや週末の遠征といったルーティンに追われるからです」。ピケは、過酷なスケジュールや、有名選手で溢れる現代のロッカールームを統率する上での激しいプレッシャーが、現在の自分の野心には全く合致しないことを明らかにした。
現役引退後の人生
ワールドカップ優勝経験者は説明を続け、現代の監督というライフスタイルには魅力を感じていないことを明らかにした。彼は次のように付け加えた。「引退後は、サッカーからかなり距離を置きたいと思っていたんだ。 少なくとも短期的には、自分が監督になる姿は想像できない」と語った。現役を引退して以来、彼は指導者資格の取得よりも、自身のビジネス事業に注力してきた。かつての同僚の多くが監督へと転身する中、彼は代わりに「キングス・リーグ」に時間を捧げ、トップレベルの指導者を特徴づける過酷なスケジュールを避けてきた。
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キャリックがハンドルを握る
このスペイン人選手は監督職には興味を示していないが、マンチェスター・ユナイテッドには現在、素晴らしい手腕を発揮している暫定監督がいる。キャリックは1月13日にルーベン・アモリムの後任として就任して以来、目覚ましいチーム再生を成し遂げており、彼を正式な監督に任命すべきだという声が広く上がっている。彼の驚異的な成績は、アモリムの在任期間とは鮮明な対照をなしている。ポルトガル人指揮官は今シーズン、リーグ戦20試合を指揮し、8勝7分け6敗、勝ち点31という成績だった。 一方、44歳のキャリックはプレミアリーグで10試合を指揮し、7勝2分け、わずか1敗という成績を残している。