リヴァプールのスロット監督は記者会見で、松葉杖で走るエキティケの動画について言及。「インスタグラムで見たが、現実的ではない」と述べ、ファンに冷静な理解を促した。

手術は成功したが、回復には時間と慎重さが必要だ。クラブは長期的な健康を重視しており、アキレス腱の回復がプロアスリートにとって最も過酷な課題の一つであることを認識している。

「正確な復帰日はまだ分からないが、まず手術が成功したことが最も重要だ」とスロット監督は説明した。「回復には時間がかかるが、長期離脱を経験した他の選手たちと同じように、彼は以前より強くなって戻ってくるはずだ。これは一歩ずつ進めるプロセスだ。」