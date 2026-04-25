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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】ウーゴ・エキティケが、負傷中のリヴァプールFWがマンチェスター・シティ戦で得点後、松葉杖を投げ捨てて宙返りするAI生成の奇妙な動画を公開。

ウーゴ・エキティケ
リヴァプール
アルネ・スロット
プレミアリーグ

ヒューゴ・エキティケが、マンチェスター・シティ戦で松葉杖を投げ捨てゴールを決め、前転するAI生成のシュールな動画をSNSに投稿し、ネット上で笑いを誘った。しかし、リヴァプールのアルネ・スロット監督は即座に「アキレス腱手術からの回復には長いプロセスが必要」と述べ、当面は戦線離脱すると明言した。

  • エキティケの奇妙なAI生成によるカムバック

    エキティケはAIで作成した動画で、松葉杖から解放されてマンチェスター・シティ相手に得点を挙げるまでの奇跡的な復帰をインスタグラムに投稿し、リヴァプールファンを楽しませた。

    しかし、これは現実ではなくAIによる演出。エキティケは今月初めにアキレス腱の手術を受け、現在もリハビリ中のため、当面は戦列を離れる。

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  • スロットがソーシャルメディアの投稿に反応

    リヴァプールのスロット監督は記者会見で、松葉杖で走るエキティケの動画について言及。「インスタグラムで見たが、現実的ではない」と述べ、ファンに冷静な理解を促した。

    手術は成功したが、回復には時間と慎重さが必要だ。クラブは長期的な健康を重視しており、アキレス腱の回復がプロアスリートにとって最も過酷な課題の一つであることを認識している。

    「正確な復帰日はまだ分からないが、まず手術が成功したことが最も重要だ」とスロット監督は説明した。「回復には時間がかかるが、長期離脱を経験した他の選手たちと同じように、彼は以前より強くなって戻ってくるはずだ。これは一歩ずつ進めるプロセスだ。」

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    リバプールは主力選手不在の状況を乗り切ろうとしている

    リヴァプールがクリスタル・パレス戦に臨む中、スロット監督はトップ4入りを目指し、現在出場可能な選手に集中している。フレディ・ウッドマンがゴールキーパーの代役として待機。エキティケの欠場を受け、他の選手には攻撃の負担が求められる。エキティケは2026-27シーズンへの完全復帰を目指し、リハビリの次の段階に集中する。

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