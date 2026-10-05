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動画：ウルグアイ代表のルーカス・トレイラとロナルド・アラウホが、インド戦を前にエデン・ガーデンズでクリケットに挑戦
南米の名門勢がクリケットを体験
ウルグアイ代表はコルカタ遠征の合間を縫って、象徴的なエデン・ガーデンズでバッティングとボウリングの腕前を試した。連盟の公式SNSで共有された動画には、トレイラとアラウホがインドで最も人気のあるスポーツを楽しむ様子が映っていた。クリケットのセッションに加え、ウルグアイ代表一行はビクトリア・メモリアルやセント・ポール大聖堂を含む、市内の歴史的名所もいくつか訪れた。
その映像を見る
歴史ある会場が欧州での記憶を呼び起こす
エデン・ガーデンズ訪問は、ラ・セレステに深い郷愁をもたらした。同会場では1982年、伝説的な舞台で第1回ネルー・カップを制している。そのインドサッカーとの歴史的な結びつきは、ディエゴ・フォルラン監督によってさらに強められている。かつてマンチェスター・ユナイテッドでFWとしてプレーした同監督は、2016年にムンバイ・シティFCでインディアン・スーパーリーグにも参戦した。この束の間の文化的な寄り道は、アジアでのエキシビションマッチへ再び完全に意識を向ける前に、世界ランキング20位のチームにとって心地よい息抜きとなった。
- Getty Images Sport
注目の強化試合が待ち受ける
ウルグアイは10月6日火曜日、ビベカナンダ・ユバ・バラティ・クリランガンでインドと対戦する予定だ。インドは、わずか3日前に同会場でブラジルに0-4の大敗を喫しており、巻き返しを強く求めている。一方、南米勢は先月末にソウルで韓国を4-1で圧倒した勢いを維持したいところだ。
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