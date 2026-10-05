動画：ウルグアイ代表のルーカス・トレイラとロナルド・アラウホが、インド戦を前にエデン・ガーデンズでクリケットに挑戦

エデン・ガーデンズ訪問は、ラ・セレステに深い郷愁をもたらした。同会場では1982年、伝説的な舞台で第1回ネルー・カップを制している。そのインドサッカーとの歴史的な結びつきは、ディエゴ・フォルラン監督によってさらに強められている。かつてマンチェスター・ユナイテッドでFWとしてプレーした同監督は、2016年にムンバイ・シティFCでインディアン・スーパーリーグにも参戦した。この束の間の文化的な寄り道は、アジアでのエキシビションマッチへ再び完全に意識を向ける前に、世界ランキング20位のチームにとって心地よい息抜きとなった。