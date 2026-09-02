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Adhe Makayasa

翻訳者：

動画：ウルグアイで騒然、ダヌビオのファンがカップ戦敗戦中にピッチへ乱入し、自軍の選手たちを襲撃

ダヌービオ
1部リーグ

火曜日のコパ・ウルグアイでは、モンテビデオ・シティ・トルケに0-2で敗れたダヌビオのサポーターが激高してピッチへ乱入し、自軍の選手たちを襲撃するという騒然とした光景が広がった。試合終了間際には、覆面姿の複数人が警備を突破してチームに詰め寄り、GKケビン・マルティネスとの激しい乱闘に発展。最終的に警察が介入した。

  • サポーターがピッチ乱入を引き起こす

    最終盤には騒動が勃発し、覆面をした侵入者がピッチに乱入して複数のダヌビオの選手に物理的に対峙した。審判団は選手の安全を確保するために3分間プレーを中断し、その後、予定より早く試合終了の笛を吹いた。スタンドから撮影されたアマチュア映像には、警察の対応が明らかに鈍い様子が捉えられており、選手たちは押し寄せる群衆に対して自ら身を守らざるを得なかった。

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  • カップ戦敗戦で苦境に追い打ち

    ナウエル・ダ・シルバの後半の2得点でダヌビオは0-2の敗戦を喫し、コパ・ウルグアイのグループAで2試合を終えて勝ち点3の3位となった。この暴力的な騒動は、プリメーラ・ディビシオンを4度制した同クラブの悲惨なシーズンを受けて高まるファンの怒りを映し出している。チームは国内リーグ順位で11位に沈み、15試合でわずか勝ち点18にとどまっている。リーグ戦とカップ戦の両方で期待外れのパフォーマンスが続き、チームへのプレッシャーは強まっている。

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    ペニャロール戦の試練が大きく立ちはだかる

    ダヌービオは、ウルグアイサッカー協会からの懲戒処分の余波に備えつつ、リーグ戦に向けて速やかに立て直さなければならない。9月5日土曜日には、国内の強豪ペニャロールをホームに迎える厳しい一戦が待ち受ける。伝統ある強豪を迎え撃つこの試合は、傷ついた士気を立て直し、深刻な不振に歯止めをかける重要な機会となる。

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