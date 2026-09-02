最終盤には騒動が勃発し、覆面をした侵入者がピッチに乱入して複数のダヌビオの選手に物理的に対峙した。審判団は選手の安全を確保するために3分間プレーを中断し、その後、予定より早く試合終了の笛を吹いた。スタンドから撮影されたアマチュア映像には、警察の対応が明らかに鈍い様子が捉えられており、選手たちは押し寄せる群衆に対して自ら身を守らざるを得なかった。