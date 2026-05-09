動画：ウェストハムのユニフォームを着るかと尋ねた記者へ、ペップ・グアルディオラが「君って本当に面白いね！」と皮肉な返答。

プレミアリーグの優勝争いは佳境に入り、マンチェスター・シティが首位のアーセナルを追っている。グアルディオラ率いるシティは5ポイント差ながら、まだ1試合多く残しており、終盤の勢力図を覆す可能性がある。
アーセナルはウェストハムとのアウェー戦を控え、ライバルチームはウェストハムが勝ち点を奪うことを期待している。試合前会見でグアルディオラ監督は「ウェストハムのユニフォームを着て応援するのか」と冗談で問われたが、「自分たちには大事な試合が残っている」と即座に否定した。
プレミアリーグの優勝争いは佳境に入り、マンチェスター・シティが首位のアーセナルを追っている。グアルディオラ率いるシティは5ポイント差ながら、まだ1試合多く残しており、終盤の勢力図を覆す可能性がある。
アーセナルはウェストハムとのアウェー戦を控え、ライバルチームはウェストハムが勝ち点を奪うことを期待している。試合前会見でグアルディオラ監督は「ウェストハムのユニフォームを着て応援するのか」と冗談で問われたが、「自分たちには大事な試合が残っている」と即座に否定した。
シティの次戦前記者会見で質問を受けたグアルディオラ監督は、皮肉を込めて答えた。
「君、すごく面白いね！」と彼は答えた。そして話題をチームの当面の課題に戻し、こう付け加えた。「まずはブレントフォード戦に勝とう。試合後の会見でまた聞かせてくれ。君たちは僕の会見なしでは生きていけないだろう？」
マンチェスター・シティは、まずブレントフォードとの難戦を突破し、その後で優勝争いの全体像を見据える必要がある。アーセナルが勝ち点でリードしているため、少しでもつまずけば大きな代償が待っている。プレミアリーグ優勝争いが佳境を迎える中、グアルディオラ率いるチームは首位にプレッシャーをかけ続けるため、勝ち続けるしかない。