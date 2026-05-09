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Yosua Arya

翻訳者：

動画：ウェストハムのユニフォームを着るかと尋ねた記者へ、ペップ・グアルディオラが「君って本当に面白いね！」と皮肉な返答。

ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・シティ
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マンチェスター・シティ 対 ブレントフォード
プレミアリーグ
ウェストハム 対 アーセナル
アーセナル

ペップ・グアルディオラ監督は、日曜のアーセナル戦でウェストハム・ユナイテッドのユニフォームを着るかと問われ、得意の皮肉で応えた。マンチェスター・シティの指揮官は、ブレントフォード戦に集中していると強調した。

  • グアルディオラ、ウェストハムのユニフォーム着用説を否定

    プレミアリーグの優勝争いは佳境に入り、マンチェスター・シティが首位のアーセナルを追っている。グアルディオラ率いるシティは5ポイント差ながら、まだ1試合多く残しており、終盤の勢力図を覆す可能性がある。

    アーセナルはウェストハムとのアウェー戦を控え、ライバルチームはウェストハムが勝ち点を奪うことを期待している。試合前会見でグアルディオラ監督は「ウェストハムのユニフォームを着て応援するのか」と冗談で問われたが、「自分たちには大事な試合が残っている」と即座に否定した。

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  • グアルディオラは、おなじみの皮肉で応じた。

    シティの次戦前記者会見で質問を受けたグアルディオラ監督は、皮肉を込めて答えた。

    「君、すごく面白いね！」と彼は答えた。そして話題をチームの当面の課題に戻し、こう付け加えた。「まずはブレントフォード戦に勝とう。試合後の会見でまた聞かせてくれ。君たちは僕の会見なしでは生きていけないだろう？」

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブレントフォード戦に集中

    マンチェスター・シティは、まずブレントフォードとの難戦を突破し、その後で優勝争いの全体像を見据える必要がある。アーセナルが勝ち点でリードしているため、少しでもつまずけば大きな代償が待っている。プレミアリーグ優勝争いが佳境を迎える中、グアルディオラ率いるチームは首位にプレッシャーをかけ続けるため、勝ち続けるしかない。

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