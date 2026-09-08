レアル・マドリーは14分、フランス人FWエムバペがブラヒム・ディアスの鋭いパスを押し込み、ホームチームが先制した。

さらに23分、インテルが最終ラインから攻撃を組み立てようとした場面で悲劇が起きた。マルティネスが自陣ゴール前でパスをコントロールすると、フェデリコ・バルベルデが激しくプレッシャーをかけた。マドリーのMFはインテルの守護神からボールを奪うことに成功し、そのままボールはゴールへ転がり込んでスペインの強豪のリードは2点に広がった。