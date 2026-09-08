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動画：インテルGKジョゼップ・マルティネス、レアル・マドリー戦で悪夢のようなチャンピオンズリーグ級の痛恨ミス
マドリーがインテルGKのミスに付け込む
インテルのGKマルティネスは、サンティアゴ・ベルナベウで行われたレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの一戦で痛恨のミスを犯し、忘れたい一夜となった。インテルは試合序盤に先行を許すと、その後このスペイン人GKのミスによって、ホームサポーターの前でレアル・マドリーに2点のリードを与える展開となった。
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バルベルデが悲惨な守備ミスを突く
レアル・マドリーは14分、フランス人FWエムバペがブラヒム・ディアスの鋭いパスを押し込み、ホームチームが先制した。
さらに23分、インテルが最終ラインから攻撃を組み立てようとした場面で悲劇が起きた。マルティネスが自陣ゴール前でパスをコントロールすると、フェデリコ・バルベルデが激しくプレッシャーをかけた。マドリーのMFはインテルの守護神からボールを奪うことに成功し、そのままボールはゴールへ転がり込んでスペインの強豪のリードは2点に広がった。
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レアル・マドリーが主導権を握る展開が続く
レアル・マドリーは、サンティアゴ・ベルナベウで進行中のチャンピオンズリーグのリーグフェーズで、インテルに対して2-0と大きくリードしている。インテルがスペインの首都へのアウェーゲームで好結果を持ち帰るには、並外れた奮起と劇的な戦術修正が必要だ。序盤のつまずきにもかかわらず、試合に戻る道を見つけなければならない。
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