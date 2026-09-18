メッシが水曜日、インテル・マイアミのクルス・アスル戦勝利後に、MLSコミッショナーのガーバーと激しいやり取りを交わす様子がカメラに捉えられた。アルゼンチンのスーパースターは試合後、同リーグのトップと話す中で、何度も指を差す様子が映像に収められた。この予想外のやり取りは、試合後の騒然とした雰囲気の中、ピッチ上で直接行われた。

この激しい議論の理由は明らかになっていない。問い合わせを受けたMLSはこの件についてコメントを拒否し、インテル・マイアミもこの出来事に関するコメント要請にすぐには応じなかった。