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動画：インテル・マイアミの優勝後、リオネル・メッシがMLSコミッショナーのドン・ガーバーと言い争う様子が目撃される
メッシがガーバーとの激しい口論に関与
メッシが水曜日、インテル・マイアミのクルス・アスル戦勝利後に、MLSコミッショナーのガーバーと激しいやり取りを交わす様子がカメラに捉えられた。アルゼンチンのスーパースターは試合後、同リーグのトップと話す中で、何度も指を差す様子が映像に収められた。この予想外のやり取りは、試合後の騒然とした雰囲気の中、ピッチ上で直接行われた。
この激しい議論の理由は明らかになっていない。問い合わせを受けたMLSはこの件についてコメントを拒否し、インテル・マイアミもこの出来事に関するコメント要請にすぐには応じなかった。
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節目のゴールでインテル・マイアミに再びタイトルをもたらす
その白熱したやり取りは、インテル・マイアミがメキシコのクルス・アスルを2-0で下し、カンペオネス・カップのトロフィーを掲げた直後に起きた。メッシはピッチ上でも節目の夜を迎え、この試合でインテル・マイアミでのキャリア通算100ゴール目を記録。チームの決定的な勝利を締めくくった。
この優勝は、メッシの南フロリダ到着から3年後に加わった新たなタイトルとなった。インテル・マイアミはこれまでに、2023年のリーグスカップ、2024年のサポーターズ・シールド、そして2025年のMLSカップを制している。
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コミッショナーとの試合後のやり取りは沈黙に包まれている
MLSとインテル・マイアミの双方がこの一件について口を閉ざしているため、試合後に行われたメッシとガーバーのやり取りを巡る詳細は、完全に非公開のままとなっている。
メッシとチームメートたちは今後、この試合後の憶測を脇に置き、次の試合と好調維持に意識を向けることになる。
いずれか一方が最終的に説明を行うかどうかは依然として不透明だが、今回のカップ戦制覇により、スター主将の下で続くマイアミのタイトルに満ちた時代は途切れることなく継続している。
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