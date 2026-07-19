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【動画】イングランド対フランスのW杯3位決定戦後、ハリー・ケインのインタビュー現場に警察が出動。ミックスゾーンでメディアがもめた。
ケインのインタビュー中に騒動が発生
ケインがミックスゾーンでイングランド代表の海外大会最高成績について取材に応じている際、前方報道陣の間に緊張が高まった。
このときイングランド人ジャーナリスト数人が、現地の記者が撮影できないよう体を張って妨害。押し合いへ発展し、インタビューが中断されるほど混乱した。現地の記者はスタジアムに配置されていたFIFA関係者やマイアミ警察に支援を要請した。 投稿された動画には、警察官が現場に駆けつけ、1人を連行する様子が映っている。
動画をご覧ください
ケインが歴史的な銅メダルを振り返る
インタビューを巡る騒動にもかかわらず、イングランド代表キャプテンは大会での成果に誇りを示した。フランス代表を6－4で下した一戦を振り返り、ケインは「この結果はイングランドサッカー史上で最も高い順位であり、海外でのベスト成績だ。メダルは私たちの努力に対する最小の報酬だ」と語った。
彼は「本当に誇りに思う。60年ぶりの最高順位で、海外大会では史上最高の結果だ。メダルを取れたのは、私たちの努力に対する当然の報いだ」と語った。
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トーマス・トゥヘルへの支持
試合について語ったケインは、政治家や著名人に批判されるトーマス・トゥヘル監督の采配を即座に擁護し、代表監督には学習曲線があると強調した。
「選手としては、彼は素晴らしい仕事をした。初めての大会で、この経験から多くを学ぶだろう」とキャプテンは力強く語った。
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