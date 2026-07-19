ケインがミックスゾーンでイングランド代表の海外大会最高成績について取材に応じている際、前方報道陣の間に緊張が高まった。

このときイングランド人ジャーナリスト数人が、現地の記者が撮影できないよう体を張って妨害。押し合いへ発展し、インタビューが中断されるほど混乱した。現地の記者はスタジアムに配置されていたFIFA関係者やマイアミ警察に支援を要請した。 投稿された動画には、警察官が現場に駆けつけ、1人を連行する様子が映っている。