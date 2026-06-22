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Spence-TuchelGetty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】イングランド代表合宿で、トーマス・トゥヘル監督がジェド・スペンスに「目を覚ませ」と怒鳴る。話題の動画について、本人が語る。

ジェド・スペンス
トーマス・トゥヘル
イングランド
ワールドカップ

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、トレーニング中にジェド・スペンス選手に怒鳴る動画が公開された。グループリーグ第2戦ガーナ戦を控え、練習の強度が高まる中、トゥヘル監督はトッテナム所属のサイドバックに「目を覚ませ」と叫んだ。

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    トゥヘルは高い水準を求める

    トゥヘル監督は、ワールドカップの「スリー・ライオンズ」で集中力不足を一切許さない姿勢を示した。カンザスシティでの戦術練習中、スペンスの遅れた動きに怒り、その様子はソーシャルメディアで拡散された。

    ガーナ戦に向けた練習中、スペンスが動きに迷いを見せ、監督は「ジェド、目を覚ませ！」と激怒。高い基準を求める姿勢は明らかだった。

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  • スペンス、話題のトレーニング映像に反応

    指導は厳しかったが、スペンスは元チェルシー監督との間にわだかまりはないと語った。トッテナム所属の彼は、今回の騒動を大したことではないと受け止め、トゥヘル監督のマネジメントを称賛した。 「普通のことだと思います。彼は素晴らしい監督で、選手に最高のパフォーマンスを求めます。基準は高いですが、大会に向けて正直に準備するべきです。 どの練習セッションも高いクオリティでなければならないし、それが彼が求めていることだ。それは良いことだ。」

    公の場で叱責されても動じず、その率直さはチーム全員に向けられたものだと語った。 僕はその場にいないし、彼はみんなに同じように言う。自由はゲームの一部だ。彼が求めていれば、僕はやる。本当に、ただのゲームの一部さ」

    彼は素晴らしい監督で、細部にこだわる。チームメイトも彼を尊敬し、家族のような絆が生まれている。 全員が同じ方向を向ければ、特別なことを成し遂げられる。彼はそんな環境を作り上げてくれた」

  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ワトキンスは「運が良かった」と認めている

    アストン・ヴィラのFWオリー・ワトキンスも「誰だってパフォーマンスが落ちれば監督に怒られる」と語った。練習でミスを犯したのは自分ではなくスペンスで、カメラに捉えられなかったのは幸運だったと冗談も飛ばした。

    ワトキンスは報道陣にこう語った。「監督は選手に怒鳴ることをためらわない。いつも最高レベルを求め、毎日集中しているかを確認する。ジェドに『目を覚ませ！』と怒鳴っていただろう。自分が怒鳴られなくてラッキーだった。直前に自分もミスをしたが、怒鳴られたのはジェドだった。 でも結局、彼が勝者で、基準を高め続けている証拠。それが私たちに必要なのだと感じました」

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