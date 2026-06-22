指導は厳しかったが、スペンスは元チェルシー監督との間にわだかまりはないと語った。トッテナム所属の彼は、今回の騒動を大したことではないと受け止め、トゥヘル監督のマネジメントを称賛した。 「普通のことだと思います。彼は素晴らしい監督で、選手に最高のパフォーマンスを求めます。基準は高いですが、大会に向けて正直に準備するべきです。 どの練習セッションも高いクオリティでなければならないし、それが彼が求めていることだ。それは良いことだ。」

公の場で叱責されても動じず、その率直さはチーム全員に向けられたものだと語った。 僕はその場にいないし、彼はみんなに同じように言う。自由はゲームの一部だ。彼が求めていれば、僕はやる。本当に、ただのゲームの一部さ」

彼は素晴らしい監督で、細部にこだわる。チームメイトも彼を尊敬し、家族のような絆が生まれている。 全員が同じ方向を向ければ、特別なことを成し遂げられる。彼はそんな環境を作り上げてくれた」