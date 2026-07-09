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【動画】イングランド代表のモーガン・ロジャースが「見習い記者」に待ち伏せされ、チーム最速選手を聞かれる。
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スペンスが記者会見場に乱入した
KCパークスでの定例会見中、アストン・ヴィラのプレイメーカーは不意を突かれた。見覚えのある顔がマイクを奪い、トッテナムのサイドバックが新人記者になりすまして代表同僚に詰め寄ったのだ。この茶目っ気は場を和ませ、彼はチーム最速選手を巡るロッカールームの対立を公に決着させる羽目になった。
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ロジャース、通信速度論争に決着
スペンスは、イングランド代表内で誰が最速かという噂の真偽を尋ねた。「チーム最速はジェド・スペンスか？」
ロジャースはまず爆笑したが、やがて真剣になり、アンソニー・ゴードンの名前を挙げた。ヴィラのスターはスペンスに言った。「レースなら君に賭けない。でも、君に勝てるかもしれないと言う選手もいる。ゴードンもその一人だ。そのレースを見てみたいね。 結果はどうなるか分からないが、君に賭けないことはないよ」
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ノルウェーとの決勝トーナメントの激戦が待ち受けている
イングランド代表は、マイアミでの準々決勝ノルウェー戦に集中している。トゥヘル監督は、メキシコ戦でDFクアンサが退場したため守備陣を再構築する。しかし、メキシコ戦の劇的勝利とベリンガムの活躍が後押しし、準決勝進出の期待は高い。
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