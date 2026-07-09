【動画】イングランド代表のモーガン・ロジャースが「見習い記者」に待ち伏せされ、チーム最速選手を聞かれる。

スペンスは、イングランド代表内で誰が最速かという噂の真偽を尋ねた。「チーム最速はジェド・スペンスか？」

ロジャースはまず爆笑したが、やがて真剣になり、アンソニー・ゴードンの名前を挙げた。ヴィラのスターはスペンスに言った。「レースなら君に賭けない。でも、君に勝てるかもしれないと言う選手もいる。ゴードンもその一人だ。そのレースを見てみたいね。 結果はどうなるか分からないが、君に賭けないことはないよ」