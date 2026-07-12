ノルウェーは「スリー・ライオンズ」相手に番狂わせを狙った。アンドレアス・シェルデルップのクロスがジョーダン・ピックフォードの頭上を抜け、先制。しかし、ベリンガムが2得点を奪い、トーマス・トゥヘル監督率いるチームを勝利に導いた。

この試合では審判の判定が物議を醸し、ハーランド一家を激怒させた。ハーランドがエリオット・アンダーソンに押し倒したとして反則宣告を受け、ノルウェーの2点目が取り消された。また、ベリンガムの同点ゴールにつながるプレーでボールがスパイダーカムに当たったという疑惑が浮上したが、FIFAは否定する声明を発表した。

判定への不満が募るスタンドでは、ハランドの父アルフ・インゲがカメラに向かって罵倒のジェスチャーをした。



