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【動画】イングランドのPK取り消しに、ハーランド父が怒りの皮肉
ベリンガムの2得点でノルウェーの勝利を阻む
ノルウェーは「スリー・ライオンズ」相手に番狂わせを狙った。アンドレアス・シェルデルップのクロスがジョーダン・ピックフォードの頭上を抜け、先制。しかし、ベリンガムが2得点を奪い、トーマス・トゥヘル監督率いるチームを勝利に導いた。
この試合では審判の判定が物議を醸し、ハーランド一家を激怒させた。ハーランドがエリオット・アンダーソンに押し倒したとして反則宣告を受け、ノルウェーの2点目が取り消された。また、ベリンガムの同点ゴールにつながるプレーでボールがスパイダーカムに当たったという疑惑が浮上したが、FIFAは否定する声明を発表した。
判定への不満が募るスタンドでは、ハランドの父アルフ・インゲがカメラに向かって罵倒のジェスチャーをした。
動画をご覧ください
アルフィーが審判団とベリンガムを痛烈に批判
延長戦中、オスカー・ボブがジェド・スペンスへのファウルでイングランドにPKが与えられた。しかしVAR介入によりクレメント・ターピン主審が判定を覆した瞬間、カメラはVIP席のハーランド・シニアを捉えた。怒った彼はピッチへ中指を立てた。
元マンチェスター・シティMFの怒りはスタンドだけでは収まらず、SNSにも「ベリンガムと審判、よくやったね」と皮肉を投稿。ノルウェーが準決勝進出を逃した原因とされる偏向や誤審への批判と受け止められた。
- Getty Images Sport
ハーランド、スリー・ライオンズに沈黙を強いられる
ハーランド家では審判の判定が話題の中心となったが、データはピッチ上の別の悔しさを示していた。Optaによると、イングランドは2024年10月のオーストリア以来、公式国際試合でマンチェスター・シティのストライカーの得点を阻止した初のチームとなった。この得点なしの状態は636日間続いた。
ハーランド封じはトゥヘル監督の戦略の要であり、VARの混乱にもかかわらずスリー・ライオンズの堅守が実を結んだ。だがハーランド一家にとって、2026年W杯は「歴史に名を残すチャンスを奪った」判定として記憶されるだろう。
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