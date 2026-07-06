イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、この負傷が深刻だと認め、ジャレル・クアンサの退場という逆境を乗り越えて勝利した直後の高揚感を和らげた。ヘンダーソンはピッチで酸素投与を受け、その後地元の医療施設に搬送された。

「彼の状態は良くない。状況は深刻だ。手首を負傷しており、かなりひどいようだ」とトゥヘル監督はBBCスポーツに語った。「私たちにとって、今夜は特別な夜だ。疲れ果てて感情が高ぶっている一方で、ジョーダンが負傷し、手首を痛めて現在病院にいるため、複雑な心境だ。かなり深刻な怪我で、ジョーダンが今、私たちと一緒にいないというのは、この夜にはふさわしくない。 詳しい経緯は分からないが、記者会見を終えた直後に医師から、彼が病院にいると伝えられた」

前半にPKを決めてゴールデンブーツの望みを繋いだキャプテンのハリー・ケインは、「ジョーダンが転んで腕を痛めたようだ。大丈夫だと思う」と短く語った。

この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたMFベリンガムは、医療スタッフの迅速な対応を称えた。「彼は少し苦しんでいたが、医療チームが適切に対応していた。詳細は分からないが、みんなが駆け寄る姿は素晴らしい光景だった」と語った。



