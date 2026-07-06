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【動画】イングランドがメキシコに勝利しワールドカップ優勝を祝う中、ジョーダン・ヘンダーソンが腕を負傷。ブレントフォードのMFは担架でピッチを後にし、病院へ搬送された。
予期せぬ事故がアステカの喜びを台無しにする
歓喜の夜となるはずだった試合後、医療スタッフがピッチに呼ばれ、不安が漂った。イングランドは前半に2得点を挙げたジュード・ベリンガムらの活躍で3－2で勝利し、準々決勝進出を決めたばかりだった。
チームがサポーターの前で勝利を祝っていた際、ヘンダーソンが広告看板を飛び越えようとして滑り、肘と手首を痛めた。すぐにチームメイトに囲まれ、担架で運ばれた。
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トゥヘル監督が入院を認め、チームメイトがベテラン選手を励ました。
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、この負傷が深刻だと認め、ジャレル・クアンサの退場という逆境を乗り越えて勝利した直後の高揚感を和らげた。ヘンダーソンはピッチで酸素投与を受け、その後地元の医療施設に搬送された。
「彼の状態は良くない。状況は深刻だ。手首を負傷しており、かなりひどいようだ」とトゥヘル監督はBBCスポーツに語った。「私たちにとって、今夜は特別な夜だ。疲れ果てて感情が高ぶっている一方で、ジョーダンが負傷し、手首を痛めて現在病院にいるため、複雑な心境だ。かなり深刻な怪我で、ジョーダンが今、私たちと一緒にいないというのは、この夜にはふさわしくない。 詳しい経緯は分からないが、記者会見を終えた直後に医師から、彼が病院にいると伝えられた」
前半にPKを決めてゴールデンブーツの望みを繋いだキャプテンのハリー・ケインは、「ジョーダンが転んで腕を痛めたようだ。大丈夫だと思う」と短く語った。
この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたMFベリンガムは、医療スタッフの迅速な対応を称えた。「彼は少し苦しんでいたが、医療チームが適切に対応していた。詳細は分からないが、みんなが駆け寄る姿は素晴らしい光景だった」と語った。
- Getty
準々決勝の準備が影を潜める
土曜にマイアミでノルウェーと準々決勝を控えるチームにとって、この負傷は士気に大きな打撃だ。ヘンダーソンはトゥヘル体制下でサポート役に移行しているが、36歳の彼のリーダーシップと経験は、舞台裏の「スリー・ライオンズ」にとって依然不可欠だ。
今後24時間、腕と手首の損傷を詳しく検査する。大会佳境を迎え、イングランドは複数の選手の状態を懸念。最高の瞬間を迎えるはずだったチームは、この不運に衝撃を受けている。
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