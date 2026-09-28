イタリアはUEFAネーションズリーグで立て直しに成功し、月曜日に行われたグループ1第2節でトルコを4－1で下す大勝を収めた。前半を3得点で締めくくると、後半開始早々にピオ・エスポジトが4点目を追加した。一方、トルコの唯一の得点はバリシュ・アルペル・ユルマズが記録した。
この勝利でイタリアは勝ち点を3に伸ばした一方、トルコは勝ち点を得られないままとなった。次節ではイタリアがフランスと対戦し、トルコはベルギーの敵地に乗り込む。
イタリアはUEFAネーションズリーグで立て直しに成功し、月曜日に行われたグループ1第2節でトルコを4－1で下す大勝を収めた。前半を3得点で締めくくると、後半開始早々にピオ・エスポジトが4点目を追加した。一方、トルコの唯一の得点はバリシュ・アルペル・ユルマズが記録した。
この勝利でイタリアは勝ち点を3に伸ばした一方、トルコは勝ち点を得られないままとなった。次節ではイタリアがフランスと対戦し、トルコはベルギーの敵地に乗り込む。
イタリア代表は先週金曜にホームでベルギーに0対2で敗れたことを受け、先発メンバーに大幅な変更を加えて試合に臨み、監督のロベルト・マンチーニは第1節に出場しなかった8選手を起用した。
イタリアは9分にアレッサンドロ・バストーニのゴールで先制すると、22分にはダヴィデ・フラッテージが追加点を挙げ、37分にはピオ・エスポージトのパスを受けたミケーレ・カイオ・デが3点目を決めた。
トルコは後半開始とともに反撃し、47分にバルシュ・アルペル・ユルマズが1点を返したが、イタリアは50分にピオ・エスポージトが4点目を決めてすぐに3点差を取り戻し、試合の主導権を握り直した。
トルコはユルマズのゴールで反撃を試み、ジャンルイジ・ドンナルンマのゴールを幾度となく脅かした。59分にはイタリア守備陣の混乱によってホームチームに追加のスペースが生まれ、61分にはオウズ・アイドゥンが危険なクロスを送り込んだものの、これに合わせる者はいなかった。
トルコの攻勢は続き、77分にケレム・アクトゥルクオールがシュートを放ったが守備陣に阻まれ、その後80分には同じ選手が絶好の機会を逃した。アルダ・ギュレルの動き出しからアイドゥンがゴール前へ折り返したが、シュートはクロスバーの上へ外れた。
84分にはアイドゥンのシュートがアレッサンドロ・バストーニに当たってトルコがコーナーキックを獲得し、その後ドンナルンマがギュレルのシュートを防いで、試合はイタリアの4対1の勝利で終わった。
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