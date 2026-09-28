イタリア代表は先週金曜にホームでベルギーに0対2で敗れたことを受け、先発メンバーに大幅な変更を加えて試合に臨み、監督のロベルト・マンチーニは第1節に出場しなかった8選手を起用した。

イタリアは9分にアレッサンドロ・バストーニのゴールで先制すると、22分にはダヴィデ・フラッテージが追加点を挙げ、37分にはピオ・エスポージトのパスを受けたミケーレ・カイオ・デが3点目を決めた。

トルコは後半開始とともに反撃し、47分にバルシュ・アルペル・ユルマズが1点を返したが、イタリアは50分にピオ・エスポージトが4点目を決めてすぐに3点差を取り戻し、試合の主導権を握り直した。