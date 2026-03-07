Goal.com
動画：イヴァン・トーニー、アル・アハリでまたも得点を決めた後、コーナーフラッグを掲げてヴィニシウス・ジュニアへのサンバのオマージュを披露

イヴァン・トーニーはサウジ・プロリーグで驚異的な活躍を続け、同リーグで最も恐れられるストライカーたる所以を再び証明した。 宿敵アル・イテハドとのシー・ダービーと呼ばれる重要な一戦で、イングランド代表のトニーは先制点を挙げ、3-1の勝利に貢献。これによりチームは首位に返り咲いた。しかし世界中のSNSユーザーの注目を集めたのは、彼の得点後のパフォーマンスだった。

  • ヴィニシウスの代名詞であるダンスで祝おう

    ゴールを決めたトニーはコーナーフラッグへ駆け寄り、独特のダンスを披露。その姿は即座にレアル・マドリードのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニアを連想させた。ブラジル人選手はフラッグ脇でのリズミカルなゴールパフォーマンスで知られており、トニーの再現はアリンマ・スタジアムにサンバの趣を添えた。この勝利により、アール・アハリは熾烈な優勝争いでアル・ナスルとアル・ヒラルを1ポイント差でリードしている。

  • クリップを見る

  • 首位争いが激化する

    この勝利によりアル・アハリは首位を1ポイント差で死守したが、追撃のプレッシャーは依然として大きい。アル・ヒラルはカリム・ベンゼマの圧巻の活躍により4-0でアル・ナジマを撃破し、首位争いに食らいついた。一方、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルは、ネオムSC戦で勝利を収めればトニー率いるアル・アハリを逆転する可能性を秘めている。 優勝争いは、このリーグ史上最も熾烈な戦いの一つとなりつつある。

    トニー監督は、ダービー勝利後の歓喜の光景にもかかわらず、まだ道半ばであることを十分に認識している。 「厳しい戦いになることは承知していた。ダービーの日だ。ジェッダの緑を守らねばならなかった」とトニー監督はリーグ公式サイトに語った。「今日ここでも明らかだったように、サポーターはピッチ上の12人目の選手だ。彼らがこの試合を勝ち抜かせてくれた。シーズンを通してこの調子で支えてくれれば、我々は特別なことを成し遂げられるだろう」

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    記録とゴールデンブーツを追いかけて

    トニーがアル・イテハド戦で決めたゴールで今季の得点数は24に到達し、得点王争いの優位をさらに固めた。 トニーは現在得点ランキング首位に立ち、アル・カディシアのジュリアン・キノネスに2点差、ロナウドに3点差をつけている。夏が近づく中、トニーは国内タイトルと国際的な評価という大きな目標に集中し続けている。この得点ペースを維持すれば、今後数週間は、型破りであろうとなかろうと、彼のゴールセレブレーションが頻繁に見られる光景となるだろう。

