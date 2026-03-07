この勝利によりアル・アハリは首位を1ポイント差で死守したが、追撃のプレッシャーは依然として大きい。アル・ヒラルはカリム・ベンゼマの圧巻の活躍により4-0でアル・ナジマを撃破し、首位争いに食らいついた。一方、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルは、ネオムSC戦で勝利を収めればトニー率いるアル・アハリを逆転する可能性を秘めている。 優勝争いは、このリーグ史上最も熾烈な戦いの一つとなりつつある。

トニー監督は、ダービー勝利後の歓喜の光景にもかかわらず、まだ道半ばであることを十分に認識している。 「厳しい戦いになることは承知していた。ダービーの日だ。ジェッダの緑を守らねばならなかった」とトニー監督はリーグ公式サイトに語った。「今日ここでも明らかだったように、サポーターはピッチ上の12人目の選手だ。彼らがこの試合を勝ち抜かせてくれた。シーズンを通してこの調子で支えてくれれば、我々は特別なことを成し遂げられるだろう」