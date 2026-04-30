Getty/GOAL/X
翻訳者：
動画：イヴァン・トニーが屈辱！ サウジ・プロリーグ得点王争いで、クリスティアーノ・ロナウドがイングランド代表FWに叫び挑発。
CR7が雪辱を果たす
アル・ナスルがアル・アハリを2-0で下した一戦で、2人のスーパースターの間に緊張が走った。ロナウドは76分に先制点を決めたが、最大のドラマは2点目から生まれた。
90分にキングスレー・コマンが追加点を決めると、ロナウドはトニーに向かって挑発的に叫ぶ姿がカメラに捉えられた。これは、元ブレントフォード所属のトニーがリーグ審判の公平性について最近発言した内容に対する直接的な反応だと解釈されている。
動画をご覧ください
Xアカウント「@TheNassrZone」が投稿した動画では、イヴァン・トニーが完敗した瞬間が捉えられていた。
激しい審判への批判
確執は、今月初めトニーがサウジ・プロリーグ役員を痛烈に批判したことに始まる。アル・ファイハとの1-1の引き分け後、トニーは審判がアル・ナスルに偏向し、ロナウドのチームに「トロフィーを譲る」意図があると主張した。
「最大の論点は2つのPKで、それは明白だ」とトニーは当時語った。「抗議すると、審判は『AFCに集中しろ』と言った。なぜそんなことが言えるのか。今この試合について話しているのに、AFCに集中しろとは。何が影響しているかは明らかだ」
- Getty Images Sport
ロスタイムの大混乱
アル・ナスル対アル・アハリの試合終了間際、コマンがメリフ・デミラルに激しいタックル。これをきっかけに両ベンチが乱入し大乱闘となり、試合は混乱のまま終了した。 この結果、アル・ナセルは首位の座を8ポイント差で守った。残り4試合となり、2023年に中東移籍したロナウドは初優勝へ王手をかけた。なお、アル・ヒラルは1試合未消化である。
アル・アハリのDFデミラルはAFCチャンピオンズリーグのメダルをスタジアムに持ち込み、「アル・ナスルのホームでCLメダルが見られるのは初めてだ」とSNSに投稿して火に油を注いだ。これに対しロナウドは、アル・ナスルでタイトルがないとの野次を受け、「俺には5つある」と欧州でのタイトルを強調して反論した。 得点ランキングはアル・カディシアのフリアン・キニョネスが28ゴールでトップ、アル・アハリのイヴァン・トニーが27ゴールで2位、ロナウドは25ゴールで3位。タイトルと得点王の両方を狙う。