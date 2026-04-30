動画：イヴァン・トニーが屈辱！ サウジ・プロリーグ得点王争いで、クリスティアーノ・ロナウドがイングランド代表FWに叫び挑発。

アル・ナスルがアル・アハリを2-0で下した一戦で、2人のスーパースターの間に緊張が走った。ロナウドは76分に先制点を決めたが、最大のドラマは2点目から生まれた。

90分にキングスレー・コマンが追加点を決めると、ロナウドはトニーに向かって挑発的に叫ぶ姿がカメラに捉えられた。これは、元ブレントフォード所属のトニーがリーグ審判の公平性について最近発言した内容に対する直接的な反応だと解釈されている。