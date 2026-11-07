アーセナルはハル・シティとの難しい一戦をものにした。堅固な守備組織とホームチームの攻撃を幾度も阻んだ好調なゴールキーパーに立ちはだかられたが、キャプテンのマルティン・ウーデゴールが介入し、ガナーズに貴重な決勝点をもたらした。
アーセナルはエミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第10節でハル・シティに1-0で勝利を収め、首位で暫定的に勝ち点6差をつけた。後に行われるマンチェスター・シティの試合の結果が待たれる。
アーセナルはハル・シティとの難しい一戦をものにした。堅固な守備組織とホームチームの攻撃を幾度も阻んだ好調なゴールキーパーに立ちはだかられたが、キャプテンのマルティン・ウーデゴールが介入し、ガナーズに貴重な決勝点をもたらした。
アーセナルはエミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第10節でハル・シティに1-0で勝利を収め、首位で暫定的に勝ち点6差をつけた。後に行われるマンチェスター・シティの試合の結果が待たれる。
ハル・シティは明確な積極性を持って試合に入り、わずか2分後に先制点を奪いかけた。リーガン・スレイターのクロスにジョン・イーガンが競り勝ったが、ヘディングはポストのわずか横を通過した。
アーセナルはノニ・マドゥエケの試みで応酬。右サイドから送られたクロスはハルのディフェンダーに当たり、ゴールの脇を抜けていった。
時間が経過するにつれ、ホームチームがボールを支配したが、アウェイチームの守備組織を崩すのに苦しんだ。
19分、ハルはカウンターの一つを生かしかけた。オリバー・マクバーニーがエリア内のエリオット・ストラウドにパスを送り、ストラウドは狭い角度からシュートを放ったが、ダビド・ラヤがこれを防いだ。その後ディクラン・ライスが介入し、ティム・イログブナムの詰めによる危険を取り除いた。
ライスは28分、エリア外からの強烈なシュートでアーセナルにリードをもたらそうとしたが、ポストの横を通過。一方、フリストス・ツォリスはヘディングがゴールキーパーのコンスタンティノス・ツォラキスのもとへ難なく収まり、もう一つの好機を無駄にした。
41分に緊張が高まった。カイ・ハフェルツがノーブル・ミンディに引っ張られてエリア内で倒れたことによりPKを要求したが、主審はこれを認めなかった。ビデオ・アシスタント・レフェリーの確認の後、アーセナルがPKのチャンスを得たかに見えたが、判定は変わらなかった。検証の結果、プレーの開始時にハフェルツにオフサイドがあったことが判明し、PKの可能性は取り消された。
前半終了間際、ライスはマドゥエケのクロスからのヘディングでチームに優位をもたらしかけたが、ギリシャ人ゴールキーパーが適切な位置におり、前半はスコアレスドローで終了した。
アーセナルはより強く圧力をかけ始め、一方でツォラキスは好調を維持し、57分にはマドゥエケの強烈なシュートを防いだ。
ミケル・アルテタは後半開始とともに複数の交代を行い、その後63分には攻撃的な解決策を求めてビクター・ギョケレスとミケル・メリーノを投入した。
ついに均衡が破れたのは72分だった。マドゥエケがシュートを放ちキーパーが防いだものの、こぼれ球がウーデゴールの前に転がり、彼が右足で押し込みゴールネットを揺らし、アーセナルに勝利のゴールをもたらした。
ハルも諦めず、87分には同点に追いつくところまで迫った。ギョケレスが仕掛けエベレチ・エゼとメリーノが絡んだ攻撃の末、マドゥエケがキーパーと一対一になったが、ツォラキスが足でボールに触れ、その後ブルック・ノートン・カフィが戻ってゴールライン上でかき出した。
終盤はハルの圧力が続いたが、ガブリエウを中心としたアーセナルの守備が最後の攻撃を処理し、アディショナルタイムにはマドゥエケがメリーノのパスから訪れたもう一つのチャンスを決めきれなかった。
ホームチームは90＋5分の終了の笛まで耐え抜き、1－0での勝利を手にした。
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