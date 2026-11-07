ハル・シティは明確な積極性を持って試合に入り、わずか2分後に先制点を奪いかけた。リーガン・スレイターのクロスにジョン・イーガンが競り勝ったが、ヘディングはポストのわずか横を通過した。

アーセナルはノニ・マドゥエケの試みで応酬。右サイドから送られたクロスはハルのディフェンダーに当たり、ゴールの脇を抜けていった。

時間が経過するにつれ、ホームチームがボールを支配したが、アウェイチームの守備組織を崩すのに苦しんだ。

19分、ハルはカウンターの一つを生かしかけた。オリバー・マクバーニーがエリア内のエリオット・ストラウドにパスを送り、ストラウドは狭い角度からシュートを放ったが、ダビド・ラヤがこれを防いだ。その後ディクラン・ライスが介入し、ティム・イログブナムの詰めによる危険を取り除いた。

ライスは28分、エリア外からの強烈なシュートでアーセナルにリードをもたらそうとしたが、ポストの横を通過。一方、フリストス・ツォリスはヘディングがゴールキーパーのコンスタンティノス・ツォラキスのもとへ難なく収まり、もう一つの好機を無駄にした。

41分に緊張が高まった。カイ・ハフェルツがノーブル・ミンディに引っ張られてエリア内で倒れたことによりPKを要求したが、主審はこれを認めなかった。ビデオ・アシスタント・レフェリーの確認の後、アーセナルがPKのチャンスを得たかに見えたが、判定は変わらなかった。検証の結果、プレーの開始時にハフェルツにオフサイドがあったことが判明し、PKの可能性は取り消された。

前半終了間際、ライスはマドゥエケのクロスからのヘディングでチームに優位をもたらしかけたが、ギリシャ人ゴールキーパーが適切な位置におり、前半はスコアレスドローで終了した。

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