この優勝で、22年に及ぶ苦い待ち時間が終わった。ロンドンの名門が最後にトロフィーを掲げたのは、アーセン・ベンゲルが率いた伝説の「インビンシブルズ」が2003-04シーズンに無敗で優勝したとき。何世代ものファンは、あの黄金時代の再来を願ってきた。 過去3シーズンもマンチェスター・シティやリヴァプールと死闘を繰り広げながら屈したが、アルテタ監督の指導の下、粘り強いチームはついに新たな歴史を刻んだ。