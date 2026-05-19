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【動画】アーセナルファンがエミレーツ・スタジアムに集まり、旗や花火でプレミアリーグ優勝を熱狂的に祝った。
エミレーツ・スタジアムで熱狂的な光景が繰り広げられた。
ソーシャルメディアには、歴史的快挙を祝う熱狂的アーセナルファンが即座にエミレーツ・スタジアムに駆けつけ、歓喜する様子を捉えた動画が拡散した。 夜空を赤く染めるフレア、響き渡るチャント、誇らしげに振る旗。その熱狂は、国内タイトルへの長い待ち時間が終わったことを告げた。
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シティ、ボーンマス戦でつまずく
マンチェスター・シティが勝ち点を落とし、ミケル・アルテタ率いるアーセナルは自宅で優勝を決めた。ペップ・グアルディオラ率いるシティはバイタリティ・スタジアムでボーンマスと1-1で引き分け、残り1試合で4ポイント差をつけた。 10代のフランス人エリ・ジュニア・クルピの鮮烈なシュートでシティは揺れた。エルリング・ハーランドが終盤に同点弾を奪ったが及ばず。この失速でアーセナルはタイトルを確定。最終節を待たずして優勝し、グアルディオラ率いるチームの国内独走に終止符を打った。
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22年待った末、ついにそのときが来た。
この優勝で、22年に及ぶ苦い待ち時間が終わった。ロンドンの名門が最後にトロフィーを掲げたのは、アーセン・ベンゲルが率いた伝説の「インビンシブルズ」が2003-04シーズンに無敗で優勝したとき。何世代ものファンは、あの黄金時代の再来を願ってきた。 過去3シーズンもマンチェスター・シティやリヴァプールと死闘を繰り広げながら屈したが、アルテタ監督の指導の下、粘り強いチームはついに新たな歴史を刻んだ。
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究極のダブルを求めて
アーセナルは日曜日、クリスタル・パレスとのアウェイ戦で自由なサッカーを楽しみ、栄光の勝利のパレードを行う。5月30日、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに勝てば、歴史的な2冠達成だ。