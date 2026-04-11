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【動画】アーセナルはボーンマスに惨敗。プレミアリーグで9ポイントリードながら、ファンが自軍選手にブーイング。
エミレーツの雰囲気が悪化している
エミレーツ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴ると、アーセナルファンは2-1でボーンマスに負けた自チームにブーイングを浴びせた。ミケル・アルテタ監督率いるチームは今シーズン、公式戦4試合で3敗。これまでの49試合で3敗しかしていなかったことを考えると、これは驚くべき数字だ。
開始17分、ジュニア・クロウピの得点がアウェーチームにリードをもたらした。ヴィクトル・ジョケレスのPKで一時同点としたものの、勢いは続かず。74分にはアレックス・スコットが勝ち越し、スタジアムは重苦しい空気に包まれた。試合終了のホイッスルとともに、ファンからのブーイングが鳴り響いた。
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シティの優勝争いの扉はわずかに開いたまま
アーセナルは9ポイント差で首位を走るが、この敗戦でマンチェスター・シティに追い風が吹いた。日曜のスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦に勝てば、シティは差を6ポイントに縮める。優位に見えた優勝争いは、再び熾烈になった。スポットライトの下でガナーズの脆さが目立つ。
TNTスポーツに登場した元アーセナルDFマーティン・キーオンは、敵声援にも動じず冷静であれと訴えた。「団結が必要だ。プレッシャーは大きい。だがまだ自分たちで運べる。崩れるな」
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アーセナルにとって重要な一週間となる
アーセナルにとって、今季の行方を決める重要な一週間が始まる。15日、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPをホームに迎える。ここで勝たなければ危機は深まる。その欧州の激戦は、国内リーグ最大の一戦への前哨戦だ。
4月19日にはエティハド・スタジアムで2位マンチェスター・シティと対戦し、優勝争いの行方が左右される。ボーンマス戦で無敗のオーラが失われたチームは、20年ぶりのリーグ優勝へ再び強さを示し、終盤失速を避けたい。