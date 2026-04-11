エミレーツ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴ると、アーセナルファンは2-1でボーンマスに負けた自チームにブーイングを浴びせた。ミケル・アルテタ監督率いるチームは今シーズン、公式戦4試合で3敗。これまでの49試合で3敗しかしていなかったことを考えると、これは驚くべき数字だ。

開始17分、ジュニア・クロウピの得点がアウェーチームにリードをもたらした。ヴィクトル・ジョケレスのPKで一時同点としたものの、勢いは続かず。74分にはアレックス・スコットが勝ち越し、スタジアムは重苦しい空気に包まれた。試合終了のホイッスルとともに、ファンからのブーイングが鳴り響いた。