チャンピオンズリーグ決勝まであとわずか。PSGは2連覇へ万全を期す。昨年インテルを5－0で下した王者は、ミケル・アルテタ率いるセットプレーに定評のあるアーセナルと対戦する。

これに対抗するため、ルイス・エンリケ監督はラグビーのタックルシールドを使う「奇抜な」練習を導入した。

練習映像では、コーチがパッド付きシールドでGKに体当たりし、キャッチを阻んでいる。これは、アーセナルが6ヤードボックスで起こす混戦とフィジカルコンタクトを再現する試みだ。



