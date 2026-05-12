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【動画】アーセナルの猛攻に備える？！ チャンピオンズリーグ決勝を控え、PSGのGKたちがラグビーのタックルシールドでトレーニングする様子が撮影された
エンリケは型破りな戦術を採用する
チャンピオンズリーグ決勝まであとわずか。PSGは2連覇へ万全を期す。昨年インテルを5－0で下した王者は、ミケル・アルテタ率いるセットプレーに定評のあるアーセナルと対戦する。
これに対抗するため、ルイス・エンリケ監督はラグビーのタックルシールドを使う「奇抜な」練習を導入した。
練習映像では、コーチがパッド付きシールドでGKに体当たりし、キャッチを阻んでいる。これは、アーセナルが6ヤードボックスで起こす混戦とフィジカルコンタクトを再現する試みだ。
動画をご覧ください
アーセナルのセットプレーの妙
アーセナルはセットプレーで世界屈指の脅威を示し、アルテタ監督の下、プレミアリーグ首位の座と5月30日の決勝進出を手にした。フィジカルに優れた選手たちが繰り出す「集中攻撃」は、多くのトップDFやGKを動揺させる。
PSGはこの脅威を十分に認識し、怯むことなく立ち向かう決意だ。準決勝ではアリアンツ・アレーナでウスマン・デンベレのゴールによりヴィンセント・コンパニ率いるバイエルンを下したフランス王者は、プスカシュ・アリーナでアーセナルの空中戦を封じるために総力を挙げる。
- AFP
優勝チームのブダペストへの道
5月30日、欧州2大強豪がブダペストで対戦し、世界の注目が集まる。PSGの目標はシンプル。レアル・マドリード以来となるチャンピオンズリーグ連覇だ。
アーセナルはペナルティエリア内の計算された「カオス」を武器に、クラブサッカーの頂点を狙う。