動画：アーセナルのレジェンドがトッテナムの降格の可能性について問われた際の、笑いながら答えるジャック・ウィルシャーの様子をご覧ください

記者会見でウィルシャーは、2026-27シーズンにおける究極の目標がチャンピオンシップでルートンを率いてトッテナムと対戦することかどうか問われた。34歳の選手はその可能性を否定しなかったが、まずはハッターズの昇格に集中していると認めた。

「私の夢は、ルトンを率いてチャンピオンシップで戦うことです」とウィルシャーは語った。「昨夜トッテナムの試合を少し観ましたが、何度も言ってきたことですし、信じられないかもしれませんが、私の家族の大半はトッテナムファンなんです。長年、そのことで本当に楽しい冗談を交わしてきましたが、今の私の夢はルトンを率いてチャンピオンシップで戦い、もしかするとトッテナムと対戦することです」