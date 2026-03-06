Getty Images Sport
動画：アーセナルのレジェンドがトッテナムの降格の可能性について問われた際の、笑いながら答えるジャック・ウィルシャーの様子をご覧ください
記者会見でウィルシャーは、2026-27シーズンにおける究極の目標がチャンピオンシップでルートンを率いてトッテナムと対戦することかどうか問われた。34歳の選手はその可能性を否定しなかったが、まずはハッターズの昇格に集中していると認めた。
「私の夢は、ルトンを率いてチャンピオンシップで戦うことです」とウィルシャーは語った。「昨夜トッテナムの試合を少し観ましたが、何度も言ってきたことですし、信じられないかもしれませんが、私の家族の大半はトッテナムファンなんです。長年、そのことで本当に楽しい冗談を交わしてきましたが、今の私の夢はルトンを率いてチャンピオンシップで戦い、もしかするとトッテナムと対戦することです」
スパーズは降格へ一直線
ウィルシャーの発言の背景には、トッテナム・ホットスパーの驚くべき低迷がある。木曜夜のクリスタル・パレス戦での3-1という士気をくじく敗戦を受け、スパーズはプレミアリーグでわずか29ポイントの16位に沈んでいる。 北ロンドンのクラブは現在、残り9試合という状況で降格圏の3チームをわずか1ポイント上回るのみ。1977年以来となるトップリーグ降格の脅威が、サポーターにとって恐ろしいほど現実味を帯びている。
リーグ1昇格争いに焦点を当てる
スパーズを巡る冗談めいたやり取りが話題を呼ぶ中、ウィルシャーの当面の優先事項はルトンの昇格争いに完全に集中している。ハッターズは現在リーグ1で10位、勝ち点47を獲得し、プレーオフ圏内を射程圏内に収めている。ウィルシャーは、自身の「夢」であるチャンピオンシップ昇格を実現させるためには、シーズン終盤戦においてチームが一貫性を維持しなければならないことを痛感している。
リーグ1での読解準備
ルートンは現在、土曜日に控えるレディングとの重要な一戦に向けて準備を進めている。この試合はプレーオフ進出を目指す上で決定的な意味を持つ可能性がある。ウィルシャー監督は、上位6チームとの差を縮めるべく、選手団に高強度のパフォーマンスを要求すると見られている。元イングランド代表選手である同監督にとって、焦点はピッチ上で3ポイントを獲得することにあり、来季の2部リーグでトッテナムとの歴史的な対決が実現する可能性について報道陣が憶測を飛ばす中でも、その姿勢は変わらない。
