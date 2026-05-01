チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナル対アトレティコ・マドリードが1-1の引き分けに終わった後、物議を醸した判定にデクラン・ライスが感情的に反応した。

78分、エベレチ・エゼがDFダビド・ハンコと接触し、主審ダニー・マッケリーは当初PKを宣告。しかしVAR確認後、接触が不十分と判断し判定を覆した。

判定が覆された瞬間、ライスはピッチで信じられないという表情を浮かべた。試合は1-1で終了。シリーズは五分五分で、エミレーツ・スタジアムでの第2戦に持ち越された。