チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナル対アトレティコ・マドリードが1-1の引き分けに終わった後、物議を醸した判定にデクラン・ライスが感情的に反応した。
78分、エベレチ・エゼがDFダビド・ハンコと接触し、主審ダニー・マッケリーは当初PKを宣告。しかしVAR確認後、接触が不十分と判断し判定を覆した。
判定が覆された瞬間、ライスはピッチで信じられないという表情を浮かべた。試合は1-1で終了。シリーズは五分五分で、エミレーツ・スタジアムでの第2戦に持ち越された。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナル対アトレティコ・マドリードが1-1の引き分けに終わった後、物議を醸した判定にデクラン・ライスが感情的に反応した。
78分、エベレチ・エゼがDFダビド・ハンコと接触し、主審ダニー・マッケリーは当初PKを宣告。しかしVAR確認後、接触が不十分と判断し判定を覆した。
判定が覆された瞬間、ライスはピッチで信じられないという表情を浮かべた。試合は1-1で終了。シリーズは五分五分で、エミレーツ・スタジアムでの第2戦に持ち越された。
試合後、ライスは不満を露わにし、アトレティコ・マドリードのスタジアム内の激しい雰囲気が審判の判定に影響を与えたと示唆した。
「UEFAの試合は全く違う。両ペナルティエリアでは相手があらゆる手段を使うので細心の注意が必要だ。2つ目のエブス（エゼ）に対するファウルは明らかなPKだ。なぜ認められなかったのか分からない。ファンが審判を煽り、判断を変えさせたと思う」
「チャンピオンズリーグの審判は即座に笛を吹き、抗議の余地はほとんどない。ヨーロッパの大会ではより厳しく罰せられていると感じる」と語った。
ライスの率直な批判は、審判の権威を重んじるUEFAの方針と衝突する恐れがある。UEFAは審判報告書と試合後のコメントを精査し、懲戒の要否を判断する。ライスは過去に批判で出場停止になった前科があり、今回は特にデリケートだ。
一方、アーセナルはエミレーツ・スタジアムでの第2戦に集中する。勝者はチャンピオンズリーグ決勝進出を決める。1－1の引き分けで帰還したチームはホームの利を活かしたいが、UEFAがライスに処分を下せば、決戦への準備が混乱する恐れがある。