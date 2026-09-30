あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-WOMEN-PARIS FC-ARSENALAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

動画：アーセナルのスター、リア・ウィリアムソンが終盤に「不運な」PKを献上。パリFCが反撃し、チャンピオンズリーグでアーセナルに衝撃の逆転勝利

リア・ウィリアムソン
パリFC
アーセナルウィメン
パリFC 対 アーセナルウィメン
UEFA女子チャンピオンズリーグ

アーセナルの欧州での戦いは水曜夜、痛恨の展開を迎えた。レネー・スレハース監督率いるチームはパリFCに2点のリードを守れず、2-2で引き分けた。試合の大半で余裕のあるリードを保っていたものの、スタッド・ジャン・ブーアンでリア・ウィリアムソンの奇妙な個人ミスが、ホームのパリFCに反撃のきっかけを与えた。

  • アーセナル、パリでの大きなリードを手放す

    アーセナルは後半序盤に2点のリードを築き、欧州での重要な勝利に向かって順調に進んでいるように見えた。ウィメンズ・スーパーリーグで厳しい戦いが続いていた中、北ロンドンのチームはフランスの首都で息を吹き返した。アレッシア・ルッソが41分、ジョージア・スタンウェイとの見事な連係からボックス外縁で冷静に決め、先制点を挙げた。

    ハーフタイム後も流れは完全にアウェー側にあった。バイエルン・ミュンヘンから今夏加入したスタンウェイは50分、マークのないままゴール前へ入り込み、6ヤードボックス内で追加点を奪った。このMFは落ち着きを見せてボレーシュートを突き刺し、クラブ初ゴールを記録した。

  • 動画を見る



  • マテオが予想外のフランス復活劇の火付け役に

    格上の相手にもひるまなかったパリFCは、後半が進むにつれて圧力を強めていった。反撃の口火が切られたのは72分。キャプテンのクララ・マテオが鋭いカウンターの先頭に立ち、最終ラインを突破すると、GKミサを冷静にかわして無人のゴールに流し込んだ。

    スレガース監督のチームが自陣深くまで下がり、ホームチームの圧力を受ける展開となる中、緊張感はさらに高まった。アーセナルはそれまでリーグ開幕4試合でわずか1勝にとどまっており、その自信のなさが判断面にも表れ始めていた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-EUR-C1-WOMEN-PARIS FC-ARSENALAFP

    ウィリアムソン、奇妙なPK場面に関与

    正規の試合時間終了まで残りわずか3分という場面で、アーセナルに思いもよらぬ形で悲劇が襲った。アーセナルにゴールキックが与えられると、ミサがウィリアムソンへ短いパスを出した。イングランド主将のウィリアムソンは、まだボールインプレーになっていないと考えたのか、あるいは自らキックをやり直すつもりだったのか、ボールを置き直すために身をかがめて手で拾い上げた。しかし、主審のイウリアナ・デメトレスクはすでにプレー再開の笛を吹いており、この不可解なハンドでPKを与える以外に選択肢はなかった。

    このミスにアーセナルの選手たちは騒然となり、判定に抗議するため主審を取り囲んだが、ジャッジは覆らなかった。途中出場のマエリーヌ・メンディが極度のプレッシャーの中でキッカーを務め、冷静にゴール下隅へ蹴り込んだ。この土壇場の同点弾でパリFCは見事な巻き返しを完結させ、アーセナルの選手たちは大きな衝撃を受けた。

ディヴィジオン1フェミニン
パリFC crest
パリFC
PAR
Lens crest
Lens
LEN
WSL
マンチェスターシティWFC crest
マンチェスターシティWFC
MCI
アーセナルウィメン crest
アーセナルウィメン
ARS