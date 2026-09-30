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動画：アーセナルのスター、リア・ウィリアムソンが終盤に「不運な」PKを献上。パリFCが反撃し、チャンピオンズリーグでアーセナルに衝撃の逆転勝利
アーセナル、パリでの大きなリードを手放す
アーセナルは後半序盤に2点のリードを築き、欧州での重要な勝利に向かって順調に進んでいるように見えた。ウィメンズ・スーパーリーグで厳しい戦いが続いていた中、北ロンドンのチームはフランスの首都で息を吹き返した。アレッシア・ルッソが41分、ジョージア・スタンウェイとの見事な連係からボックス外縁で冷静に決め、先制点を挙げた。
ハーフタイム後も流れは完全にアウェー側にあった。バイエルン・ミュンヘンから今夏加入したスタンウェイは50分、マークのないままゴール前へ入り込み、6ヤードボックス内で追加点を奪った。このMFは落ち着きを見せてボレーシュートを突き刺し、クラブ初ゴールを記録した。
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マテオが予想外のフランス復活劇の火付け役に
格上の相手にもひるまなかったパリFCは、後半が進むにつれて圧力を強めていった。反撃の口火が切られたのは72分。キャプテンのクララ・マテオが鋭いカウンターの先頭に立ち、最終ラインを突破すると、GKミサを冷静にかわして無人のゴールに流し込んだ。
スレガース監督のチームが自陣深くまで下がり、ホームチームの圧力を受ける展開となる中、緊張感はさらに高まった。アーセナルはそれまでリーグ開幕4試合でわずか1勝にとどまっており、その自信のなさが判断面にも表れ始めていた。
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ウィリアムソン、奇妙なPK場面に関与
正規の試合時間終了まで残りわずか3分という場面で、アーセナルに思いもよらぬ形で悲劇が襲った。アーセナルにゴールキックが与えられると、ミサがウィリアムソンへ短いパスを出した。イングランド主将のウィリアムソンは、まだボールインプレーになっていないと考えたのか、あるいは自らキックをやり直すつもりだったのか、ボールを置き直すために身をかがめて手で拾い上げた。しかし、主審のイウリアナ・デメトレスクはすでにプレー再開の笛を吹いており、この不可解なハンドでPKを与える以外に選択肢はなかった。
このミスにアーセナルの選手たちは騒然となり、判定に抗議するため主審を取り囲んだが、ジャッジは覆らなかった。途中出場のマエリーヌ・メンディが極度のプレッシャーの中でキッカーを務め、冷静にゴール下隅へ蹴り込んだ。この土壇場の同点弾でパリFCは見事な巻き返しを完結させ、アーセナルの選手たちは大きな衝撃を受けた。
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