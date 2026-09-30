正規の試合時間終了まで残りわずか3分という場面で、アーセナルに思いもよらぬ形で悲劇が襲った。アーセナルにゴールキックが与えられると、ミサがウィリアムソンへ短いパスを出した。イングランド主将のウィリアムソンは、まだボールインプレーになっていないと考えたのか、あるいは自らキックをやり直すつもりだったのか、ボールを置き直すために身をかがめて手で拾い上げた。しかし、主審のイウリアナ・デメトレスクはすでにプレー再開の笛を吹いており、この不可解なハンドでPKを与える以外に選択肢はなかった。

このミスにアーセナルの選手たちは騒然となり、判定に抗議するため主審を取り囲んだが、ジャッジは覆らなかった。途中出場のマエリーヌ・メンディが極度のプレッシャーの中でキッカーを務め、冷静にゴール下隅へ蹴り込んだ。この土壇場の同点弾でパリFCは見事な巻き返しを完結させ、アーセナルの選手たちは大きな衝撃を受けた。