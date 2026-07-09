国内リーグ再開を控えた「ライオンズ」の攻撃陣にとって、グリーズマンの加入は即座に大きな影響をもたらした。ピッチに立ち、オーランドでの初ゴールを決める前に、このベテランFWは、フロリダ・ダービーでかつてのバルセロナでのチームメイトであるメッシと再び対戦することへの意気込みを語った。グリーズマンは次のように述べた。「ダービーについてはいろいろ聞かされていた。 前回の試合も観た。メッシと再び対戦できるのが楽しみで、仲の良いロドリゴ［デ・ポール］とも対戦できるのが嬉しい」と語った。