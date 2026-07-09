このベテランFWは、インター＆コー・スタジアムでの親善試合でオーランドがタンパベイ・ローディーズを6－0で下した一戦で圧巻のパフォーマンスを見せ、米国での新時代を飾った。 6月下旬に加入した35歳の彼は暫定監督マーティン・ペレルマンから先発起用され、32分に低弾道のシュートで先制。61分にはイヴァン・アングロのゴールもアシストした。
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【動画】アントワーヌ・グリーズマン、オーランド・シティデビュー戦で得点。MLSでリオネル・メッシとの対決に期待。
グリーズマンがデビュー戦を飾る
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フォワード、ダービー戦を展望
国内リーグ再開を控えた「ライオンズ」の攻撃陣にとって、グリーズマンの加入は即座に大きな影響をもたらした。ピッチに立ち、オーランドでの初ゴールを決める前に、このベテランFWは、フロリダ・ダービーでかつてのバルセロナでのチームメイトであるメッシと再び対戦することへの意気込みを語った。グリーズマンは次のように述べた。「ダービーについてはいろいろ聞かされていた。 前回の試合も観た。メッシと再び対戦できるのが楽しみで、仲の良いロドリゴ［デ・ポール］とも対戦できるのが嬉しい」と語った。
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ダラスでのテストを経て、再開へ
オーランドは来週、FCダラスで親善試合を1試合行う。この調整試合は、ペレルマン監督が戦術を微調整し、フランス人スーパースターの試合勘を磨く上で極めて重要だ。チームにとっての真の試練は、7月22日のサンノゼとのアウェイ戦で再開されるMLSレギュラーシーズンから始まる。
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