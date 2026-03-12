33歳のセンターバックは、ペップ・グアルディオラ率いるチームを抑え込むために、彼らしい力強いプレーを見せた。その様子が動画に収められており、座席で飛び跳ね、クラクションを鳴らし、レアル・マドリードのサポーターたちと共に歌っていた。 窓を全開にし、満面の笑みを浮かべたルディガーは、ファンとハイタッチを交わし、自身の名前を呼ぶ声援をさらに盛り上げた。フェデリコ・バルベルデの前半ハットトリックでプレミアリーグの強豪を粉砕した後、歓喜の雰囲気に完全に浸っていたのだ。
動画：アントニオ・ルディガーが車内で踊り、クラクションを鳴らす。マンチェスター・シティ戦勝利後、熱狂的なファンがベルナベウからレアル・マドリードのスター選手の退出を阻んだ。
パーティーの盛り上げ役
論争と祝賀が交錯する
祝賀ムードは、ルディガーが最近巻き込まれた規律問題とは対照的だ。リーガの審判技術委員会（CTA）は、ヘタフェ戦での暴力行為によりルディガーが退場処分を受けるべきだったと認めている。審判団の厳しい監視下にあっても、このドイツ人DFはマドリディスタの心の中で不動の存在であり続けている。彼らは彼の生々しい情熱と試合後の感染力あるエネルギーを高く評価しているのだ。
注目はエティハドへ
ピッチ上では、この勝利は、準々決勝に向けて大きな一歩を踏み出したスペインの巨人の意志表明でした。試合終了後のインタビューで、チームメイトのトレント・アレクサンダー・アーノルドは、チームのパフォーマンスを称賛し、TNT Sports に、彼らの回復力を証明する「素晴らしいパフォーマンス」だったと語りました。 「負傷者がいることは問題ではない」と彼は述べ、「今夜、我々が打ちのめされるだろう」と予想していた人々を黙らせたことを指摘した。
3 点のリードと祝祭的な雰囲気にもかかわらず、アルバロ・アルベロアの選手たちは、まだ戦いは半分しか終わっていないことを認識している。マンチェスターでの第 2 戦では、ルディガーがピッチに立つたびに発揮する、同じレベルの集中力と激しさが必要になるだろう。ピッチ外では気さくなお調子者でありながら、ピッチ上では恐ろしいほどの強さを発揮するこのディフェンダーの能力は、レアル・マドリードがイングランドでリードを守る上で、極めて重要となるだろう。
