動画：アントニオ・ルディガーが車内で踊り、クラクションを鳴らす。マンチェスター・シティ戦勝利後、熱狂的なファンがベルナベウからレアル・マドリードのスター選手の退出を阻んだ。

ピッチ上では、この勝利は、準々決勝に向けて大きな一歩を踏み出したスペインの巨人の意志表明でした。試合終了後のインタビューで、チームメイトのトレント・アレクサンダー・アーノルドは、チームのパフォーマンスを称賛し、TNT Sports に、彼らの回復力を証明する「素晴らしいパフォーマンス」だったと語りました。 「負傷者がいることは問題ではない」と彼は述べ、「今夜、我々が打ちのめされるだろう」と予想していた人々を黙らせたことを指摘した。

3 点のリードと祝祭的な雰囲気にもかかわらず、アルバロ・アルベロアの選手たちは、まだ戦いは半分しか終わっていないことを認識している。マンチェスターでの第 2 戦では、ルディガーがピッチに立つたびに発揮する、同じレベルの集中力と激しさが必要になるだろう。ピッチ外では気さくなお調子者でありながら、ピッチ上では恐ろしいほどの強さを発揮するこのディフェンダーの能力は、レアル・マドリードがイングランドでリードを守る上で、極めて重要となるだろう。