動画：アンチェロッティが安堵の息をつく。決定的なゴールがサムライの攻撃からブラジルを救った。

2026年W杯32強戦のブラジル戦前半、日本代表は29分にカイショ・サノの先制弾でリードした。ブラジルは同点を狙ったが、日本の組織守備を崩せず、驚きの結果となった。

29分、素早いカウンターからサノ・カイショウがペナルティエリア外から左足一閃。シュートはGKアリソンの守るゴール左下隅に突き刺さり、日本が先制した。

このゴールはリツオ・ドゥアンの決定的なパスから生まれた。ブラジルの観客は自国代表の完全な支配を期待していたが、その期待は裏切られた。

