ブラジル代表は試合終了間際まで0-1でリードを許していたが、96分、FWガブリエル・マルティネッリが決勝弾をマークし、日本代表を逆転。 この勝利で「サンバ軍団」はベスト16進出を決めた。
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動画：アンチェロッティが安堵の息をつく。決定的なゴールがサムライの攻撃からブラジルを救った。
日本の堅実さと不意を突くシュート
2026年W杯32強戦のブラジル戦前半、日本代表は29分にカイショ・サノの先制弾でリードした。ブラジルは同点を狙ったが、日本の組織守備を崩せず、驚きの結果となった。
29分、素早いカウンターからサノ・カイショウがペナルティエリア外から左足一閃。シュートはGKアリソンの守るゴール左下隅に突き刺さり、日本が先制した。
このゴールはリツオ・ドゥアンの決定的なパスから生まれた。ブラジルの観客は自国代表の完全な支配を期待していたが、その期待は裏切られた。
サムライの精神：卓越した守備力
日本は前半に得点を挙げ、守備でも好パフォーマンスを発揮。GK鈴木ゼオンは34分のヴィニシウス・ジュニオール、38分のマテウス・クーニャ、14分のルーカス・パケタの危険なシュートを阻止した。
一方、ブラジルの攻撃陣は谷口翔吾と冨安健洋が率いる堅い守備に阻まれ、スペースを消され、フォワードはペナルティエリアへ容易に侵入できなかった。
カシミーロが日本の謎を解き明かす
後半は、ブラジルが負傷交代を余儀なくされた。パケタに代わって45分にはエンドリックが入った。序盤は慎重な展開が続いたが、52分にはブルーノ・ジマンスのヘディングを鈴木瑞音が好セーブ。
53分にはヴィニシウスのクロスをエンドリックが右ポストをかすめるシュートで狙ったが決めきれず。54分にはカシミーロの至近距離からのヘディングもDFに阻まれた。
56分、ガブリエル・マガライスのクロスをカシミーロが絶妙なヘディングで合わせ、ボールはゴール中央へ。大会初得点を記録し、同点とした。
ブラジルの激しいプレッシャー。マルティネリの強烈な一撃。
ブラジルは勝ち越しを狙い攻勢を強め、58分にはヴィニシウスが左サイドからシュート。GKの好セーブに阻まれ、ポストを叩いて外れた。 その後、マテウス・コニアがペナルティエリア外から放ったシュートも決まらず、66分にガブリエル・マルティネリと交代した。
日本もカウンターを狙い、64分には左サイドから大江井アイアシがシュートしたが、アリソンがセーブした。 66分にはリツオ・ドウアンに代えて菅原悠成、伊藤淳也に代えて町野翔人を投入。78分には鎌田大地の代わりに田中がピッチに立った。 84分には鈴木淳之介がダニエロへのファールで警告を受けた。
96分にはブラジルが粘る日本守備を破り勝ち越し、アンチェロッティ監督率いるチームを早期敗退の危機から救った。