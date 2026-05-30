【動画】アンソニー・ゴードン、バルセロナ入団会見で流暢なスペイン語を披露。ニューカッスル時代は「毎日」練習していたと明かす。

このフォワードは、長年スペイン語を学んできたと明かし、「子供の頃、バルサでプレーすると信じていた。ニューカッスルのフィジオと毎日話しながら、その夢を語り、スペイン語を習得した」と語った。

さらにゴードンは流暢なカタルーニャ語で「Estic molt feliç（とても幸せです）」と話し、地元のファンを喜ばせた。