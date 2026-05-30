エバートンからバルセロナへ移籍した元フォワードは、金曜日に正式に発表された。ニューカッスルはシーズン最終4試合で彼をベンチに留め、夏の移籍に備えた。この移籍金はプレミアリーグの財務規定遵守に役立ち、ゴードンにとってはワールドカップ前に海外挑戦の夢を叶えた。
AFP
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【動画】アンソニー・ゴードン、バルセロナ入団会見で流暢なスペイン語を披露。ニューカッスル時代は「毎日」練習していたと明かす。
イングランド代表FW、ラ・リーガ移籍決定
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ゴードンはスペイン語で完璧な開幕記者会見を行い、
さらにサイン会ではサポーターにカタロニア語も話した。
子供の頃の夢が語学学習の原動力に
このフォワードは、長年スペイン語を学んできたと明かし、「子供の頃、バルサでプレーすると信じていた。ニューカッスルのフィジオと毎日話しながら、その夢を語り、スペイン語を習得した」と語った。
さらにゴードンは流暢なカタルーニャ語で「Estic molt feliç（とても幸せです）」と話し、地元のファンを喜ばせた。
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スペインでの挑戦を前に、ワールドカップに注目。
この攻撃的選手は、北米開催の大会へ参加するためイングランド代表に合流し、すぐに国際試合モードに切り替える。代表戦が終われば、メディアの注目の中、バルセロナの厳しい戦術に適応する課題が待つ。17得点を挙げたイングランドでの活躍をラ・リーガで再現するには、戦術適応が大きな試練となる。