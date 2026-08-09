エランガの負傷が最大の話題となった一方で、この試合はニューカッスルにとってマティアス・ヤイスレ体制の新時代の幕開けでもあった。ヤイスレは最近、指揮官の座でエディ・ハウの後任に就いた。このドイツ人指揮官は、自身の選手へのファウルの後に審判団へ向かって駆け寄るなど、よく知られる情熱を随所に見せた。試合を通じて緊迫した雰囲気は続いたが、ニューカッスルは最終的に落ち着きを取り戻し、プレシーズンでの苦しい一戦をものにした。

ニューカッスルは実際、この試合で序盤に先制を許していた。ホームチームのフィリップ・ウグリニッチが、見事なロングシュートをカーブさせて決めたためだ。それでもプレミアリーグのクラブは反撃し、ヨアン・ウィサの2得点によって、38歳の指揮官は就任初戦を2-1の勝利で飾った。



