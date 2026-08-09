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ライブ
Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

動画：アンソニー・エランガが恐怖のタックルで担架搬送、ニューカッスルは大乱闘に発展

アントニー・エランガ
ニューカッスル
バレンシア
ホセ・ガヤ
バレンシア 対 ニューカッスル
クラブ親善試合
プレミアリーグ

ニューカッスル・ユナイテッドのプレシーズン準備は土曜夜、バレンシアとの親善試合でアンソニー・エランガが危険なタックルを受けて担架で運び出され、暗い展開となった。メスタージャで起きたこの一件をきっかけに、スペインでは緊張が一気に高まり、両チームの選手とスタッフを巻き込む大規模な小競り合いがタッチライン際で発生した。

  • エランガ倒れ、メスタージャは騒然

    ニューカッスルの新指揮官マティアス・ヤイスレにとってベンチでの初陣は、エランガをめぐる深刻なアクシデントによって影が差した。スウェーデン代表のエランガは、バレンシアDFホセ・ガヤの激しいタックルを受け、苦痛にもだえた。

    そのタックルはあまりに危険で、主審ホセ・マルティネスはわずか3秒でバレンシアのキャプテンに一発退場を提示した。だが、この判定でも緊張は収まらず、タッチライン際では両チームの選手が絡む乱闘が勃発した。


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  • 深刻な負傷は軽視された

    ガヤの両足タックルでエランガが宙に吹き飛ばされる場面が起きると、ニューカッスルの選手たちは即座に激しい反応を見せた。ウィリアム・オスラは負傷の程度を確認するため、真っ先にチームメートのもとへ駆け寄った一人であり、ベンチも審判団に迅速な対応を求めた。

    当初は長期離脱への懸念が広がったものの、骨折や重度の靱帯損傷の可能性は、その後すぐに後退した。『デイリー・メール』によれば、このウインガーは骨折ではなく、すねに重い打撲を負ったとみられている。さらに心強いことに、治療後には選手がドレッシングルーム内を歩いている姿も確認されており、プレシーズンの一戦でシーズンを脅かすような負傷は回避できた可能性がある。

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    ジャイスレ、初陣を白星で飾る

    エランガの負傷が最大の話題となった一方で、この試合はニューカッスルにとってマティアス・ヤイスレ体制の新時代の幕開けでもあった。ヤイスレは最近、指揮官の座でエディ・ハウの後任に就いた。このドイツ人指揮官は、自身の選手へのファウルの後に審判団へ向かって駆け寄るなど、よく知られる情熱を随所に見せた。試合を通じて緊迫した雰囲気は続いたが、ニューカッスルは最終的に落ち着きを取り戻し、プレシーズンでの苦しい一戦をものにした。

    ニューカッスルは実際、この試合で序盤に先制を許していた。ホームチームのフィリップ・ウグリニッチが、見事なロングシュートをカーブさせて決めたためだ。それでもプレミアリーグのクラブは反撃し、ヨアン・ウィサの2得点によって、38歳の指揮官は就任初戦を2-1の勝利で飾った。


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