ドバイのザビール・スタジアムで行われたアル・ワスルとの準々決勝で、アル・ナスの主将は11分に先制点を挙げた。ブシャルの正確なクロスを合わせ、ロナウドはキャリア通算970ゴール目を記録し、歴史的な1,000ゴールという節目にさらに近づいた。 ピッチ上で圧倒的な存在感を示したものの、41歳の彼は敵地サポーターから恒例の「メッシ、メッシ」というチャントを浴びせられた。 しかしロナウドは、ソーシャルメディアで瞬く間に拡散された2つの挑発的なジェスチャーで観客に直接応酬した。 まず指を唇に当て静粛を求め、続いて「落ち着け」とジェスチャーで伝えた。
AFP
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【動画】アル・ナセルがACLグループステージ突破。ライバルサポーターのメッシチャントに、ロナウドが挑発ジェスチャーで応えた。
ロナウドが「メッシ」と煽る者を黙らせた
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交代は試合の展開に応じて行われる
アル・ナセルは4-0で圧勝。ロナウドの先制後、24分にマルティネス、26分にアル・アムリが連続得点。80分にはマネがダメ押しした。 ロナウドは67分にアブドゥッラー・アル・ハムダンと交代。ピッチにいた24回のボールタッチと3本のシュートで、アル・ナスルの攻撃を牽引した。
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注目は準決勝へ
西地区準々決勝は3月3～10日の予定だったが、イラン情勢を受けてAFCが延期を決定。集中開催地で一戦決着方式に変更された。 アル・ナスルが勝ち進み、水曜日にカタールのアル・アハリSCと準決勝を戦う。その勝者は、すでに決勝進出を決めているガンバ大阪と対戦する。