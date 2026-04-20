【動画】アル・ナセルがACLグループステージ突破。ライバルサポーターのメッシチャントに、ロナウドが挑発ジェスチャーで応えた。

ドバイのザビール・スタジアムで行われたアル・ワスルとの準々決勝で、アル・ナスの主将は11分に先制点を挙げた。ブシャルの正確なクロスを合わせ、ロナウドはキャリア通算970ゴール目を記録し、歴史的な1,000ゴールという節目にさらに近づいた。 ピッチ上で圧倒的な存在感を示したものの、41歳の彼は敵地サポーターから恒例の「メッシ、メッシ」というチャントを浴びせられた。 しかしロナウドは、ソーシャルメディアで瞬く間に拡散された2つの挑発的なジェスチャーで観客に直接応酬した。 まず指を唇に当て静粛を求め、続いて「落ち着け」とジェスチャーで伝えた。