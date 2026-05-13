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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Muhammad Zaki

翻訳者：

【動画】アル・ナスルのGKのミスで優勝が消え、信じられないという表情でベンチにうなだれるクリスティアーノ・ロナウド。

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスルFC
アル・ヒラル
アル・ナスルFC 対 アル・ヒラル
プレミアリーグ

ゴールキーパーのベントが終盤に致命的なミスを犯し、クラブは7年ぶりのサウジ・プロリーグ優勝を逃した。クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルのベンチで落胆を隠せなかった。このポルトガル人スーパースターはアル・ヒラル戦の終盤に交代し、試合終了間際に勝利を奪い取られるのをただ見守るしかなかった。

  • 試合終了間際のGKの致命的なミスで、祝賀ムードが台無しに

    リヤドの街は祝賀ムードに包まれたが、アル・ナスルはアル・ヒラルと1-1で引き分け、優勝を逃した。98分までホルヘ・ジェズス監督率いるチームの優勝は確実視されていた。 98分、強烈なスローインがゴールに吸い込まれ、ホームのサポーターは絶句。

    ブラジル人GKベントはプレッシャーで軌道を見誤った。この引き分けでアル・ナセルは首位を維持も、タイトルには最終戦でダマックFCに勝つ必要がある。前半にモハメド・シマカンが先制し、試合を支配していたチームにとって残酷な結末となった。


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  • ベンチで感情を露わにするロナウド

    ロナウドにとって、その悔しさは耐え難いものだった。83分にアル・ハムダンと交代した彼は、ベンチでうつむき、やがて涙を浮かべた。采配ミスで勝ち点を逃した現実が、41歳の体に染みたのだ。 この夜、彼はキャプテンとして何度も惜しい場面を作った。試合序盤にはヤシン・ブヌーにセーブされた見事なロングシュートもあった。

    それでも試合終了直後、ロナウドはSNSに投稿。「夢はすぐそこ。頭を上げて、あと一歩だ！今夜もありがとう！」とチームとサポーターを励ました。


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ダブル達成の可能性が見えてきた

    優勝祝賀会は延期されたが、アル・ナセルは依然としてタイトル獲得目前にある。クラブは、1日で2つのタイトルを祝う可能性もある重要な1週間を見据えている。この前例のない展開が実現するかどうかは、今後の試合結果とライバルであるアル・ヒラルのパフォーマンス次第だ。

    16日、彼らはAFCチャンピオンズリーグ2部決勝でガンバ大阪と対戦する。その前にアル・ヒラルがネオムとリーグ戦を行うため、試合中に国内王者に決定する可能性がある。 火曜日の引き分けの失望を振り払えば、クラブ史上最も記念すべき日の幕開けとなる。


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