【動画】アル・ナスルのGKのミスで優勝が消え、信じられないという表情でベンチにうなだれるクリスティアーノ・ロナウド。

リヤドの街は祝賀ムードに包まれたが、アル・ナスルはアル・ヒラルと1-1で引き分け、優勝を逃した。98分までホルヘ・ジェズス監督率いるチームの優勝は確実視されていた。 98分、強烈なスローインがゴールに吸い込まれ、ホームのサポーターは絶句。
ブラジル人GKベントはプレッシャーで軌道を見誤った。この引き分けでアル・ナセルは首位を維持も、タイトルには最終戦でダマックFCに勝つ必要がある。前半にモハメド・シマカンが先制し、試合を支配していたチームにとって残酷な結末となった。
リヤドの街は祝賀ムードに包まれたが、アル・ナスルはアル・ヒラルと1-1で引き分け、優勝を逃した。98分までホルヘ・ジェズス監督率いるチームの優勝は確実視されていた。 98分、強烈なスローインがゴールに吸い込まれ、ホームのサポーターは絶句。
ブラジル人GKベントはプレッシャーで軌道を見誤った。この引き分けでアル・ナセルは首位を維持も、タイトルには最終戦でダマックFCに勝つ必要がある。前半にモハメド・シマカンが先制し、試合を支配していたチームにとって残酷な結末となった。
ロナウドにとって、その悔しさは耐え難いものだった。83分にアル・ハムダンと交代した彼は、ベンチでうつむき、やがて涙を浮かべた。采配ミスで勝ち点を逃した現実が、41歳の体に染みたのだ。 この夜、彼はキャプテンとして何度も惜しい場面を作った。試合序盤にはヤシン・ブヌーにセーブされた見事なロングシュートもあった。
それでも試合終了直後、ロナウドはSNSに投稿。「夢はすぐそこ。頭を上げて、あと一歩だ！今夜もありがとう！」とチームとサポーターを励ました。
優勝祝賀会は延期されたが、アル・ナセルは依然としてタイトル獲得目前にある。クラブは、1日で2つのタイトルを祝う可能性もある重要な1週間を見据えている。この前例のない展開が実現するかどうかは、今後の試合結果とライバルであるアル・ヒラルのパフォーマンス次第だ。
16日、彼らはAFCチャンピオンズリーグ2部決勝でガンバ大阪と対戦する。その前にアル・ヒラルがネオムとリーグ戦を行うため、試合中に国内王者に決定する可能性がある。 火曜日の引き分けの失望を振り払えば、クラブ史上最も記念すべき日の幕開けとなる。