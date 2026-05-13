【動画】アル・ナスルのGKのミスで優勝が消え、信じられないという表情でベンチにうなだれるクリスティアーノ・ロナウド。

リヤドの街は祝賀ムードに包まれたが、アル・ナスルはアル・ヒラルと1-1で引き分け、優勝を逃した。98分までホルヘ・ジェズス監督率いるチームの優勝は確実視されていた。 98分、強烈なスローインがゴールに吸い込まれ、ホームのサポーターは絶句。

ブラジル人GKベントはプレッシャーで軌道を見誤った。この引き分けでアル・ナセルは首位を維持も、タイトルには最終戦でダマックFCに勝つ必要がある。前半にモハメド・シマカンが先制し、試合を支配していたチームにとって残酷な結末となった。



