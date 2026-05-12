アル・ナセルは重要な一戦で勝ち点を逃し、優勝祝賀を先送りした。ホームチームは序盤から試合を支配し、37分にはCKのこぼれ球をDFモハメド・シマカンが押し込み先制。しかし最終的には1－1の引き分けに終わり、5ポイント差で首位を維持も、アル・ヒラルは2試合を残している。 2019年から待望された優勝決定は、最終節に持ち越しとなった。