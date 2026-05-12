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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

【動画】アル・ナスルのGKが98分にオウンゴール。アル・ヒラルとの引き分けで、ロナウドのリーグ優勝はまたも持ち越し。

クリスティアーノ・ロナウド
プレミアリーグ
アル・ナスルFC 対 アル・ヒラル
ベントクレプスキー
アル・ナスルFC
アル・ヒラル

アル・ナスのGKベント・マテウスが98分に珍しくミス。アル・ヒラルに1－1の引き分けを許し、クリスティアーノ・ロナウドのサウジ・プロリーグ優勝祝いは持ち越しとなった。強力なスローインからのオウンゴールにファンは呆然。首位のアル・ナスは5点差でリードするも、7年ぶり優勝確定には次節ダマックFC戦を待つしかない。

  • 致命的なミスで優勝祝賀会が延期に

    アル・ナセルは重要な一戦で勝ち点を逃し、優勝祝賀を先送りした。ホームチームは序盤から試合を支配し、37分にはCKのこぼれ球をDFモハメド・シマカンが押し込み先制。しかし最終的には1－1の引き分けに終わり、5ポイント差で首位を維持も、アル・ヒラルは2試合を残している。 2019年から待望された優勝決定は、最終節に持ち越しとなった。

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  • 家族の支えがあるにもかかわらず、ロナウドは不満を募らせている。

    スタンドの熱烈な声援を受けながら、ロナウドにとっては悔しい夜となった。83分にアブドゥッラー・アル・ハムダンと交代した彼は枠内シュート1本に終わり、ヤシン・ブヌーに止められたロングシュートもわずかに外れた。 サウジ・プロリーグ公式SNSは、終盤の失速前に家族とファンが盛り上がる映像を「家族＋ファン＝🐐への完璧なサポート」と投稿。今季26得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞3位ながら、本人はチームタイトルを最優先している。



  • 終盤のミスで貴重な勝ち点を逃す

    この試合は、決定機の失敗と終盤の集中力不足で決まった。序盤、カリム・ベンゼマのゴールはVARでオフサイドと判断され取り消された。アル・ナセルもキングスレー・コマンが1対1の好機を逃した。するとロスタイム8分、アル・ヒラルの選手がペナルティエリアへ強烈なスローインを放った。 ブラジル人GKベントとDFイニゴ・マルティネスが意思疎通できず、ボールはベントの手を抜け、ゴールへ転がった。


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    銀食器とワールドカップの夢が待っている

    アル・ナセルは歴史的2冠へ運命の1週間。土曜にAFCチャンピオンズリーグ2決勝でガンバ大阪と、木曜にはリーグ制覇をかけてダマックFCと対戦する。ロナウドはまずタイトル獲得を最優先し、その後キャリア1,000ゴール（現在971）と来夏ワールドカップのポルトガル代表での活躍を目指す。

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