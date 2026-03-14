この一件は、アル・ナスのコーチ陣が同選手をピッチから下げることを決めたことから始まった。交代の一環としてピッチを去る際、ロナウド・ジュニアは審判に対して怒りを露わにする身振りや抗議を続けた。審判の対応は迅速で、苛立った相手選手に押しのけられながらテクニカルエリアへ向かう途中、同フォワードはスポーツマンシップに反する行為により即座にイエローカードを提示された。
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【動画】アル・ナスルのユース戦で、クリスティアーノ・ロナウドの息子が交代を命じられた後、相手選手に突き飛ばされ、審判から警告を受けたことでピッチ上で激怒した
交代とイエローカード
動画をご覧ください
ソーシャルメディア上で激しい議論が巻き起こっている
予想通り、この出来事の動画は瞬く間に拡散し、ソーシャルメディア上で話題となり、ファンの間では賛否両論が巻き起こった。多くのファンは、クリスティアーノの息子は冷静さを保ち、よりプロフェッショナルな振る舞いをするべきだと主張し、こうした感情的な爆発は、長期的には彼の成長や公的なイメージを損なう可能性があると指摘した。 一方で、一部のファンは、この若き選手の反応は不釣り合いなものではないと考え、その苛立ちの表れを、彼の家族を特徴づける競争心と勝利への渇望の表れとして理解していた。
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ロナウド、アル・ナスの優勝への期待を高めるべく復帰を目指す
息子の振る舞いとは関係なく、ファンたちは現在、クリスティアーノ・ロナウドに関する最新情報を待ち望んでいる。 アル・ナスのこのフォワードは、2月28日のアル・ファイハ戦（2-0で勝利）で負った筋肉の怪我から回復するため、マドリードに滞在している。戦線離脱への苛立ちに加え、SPLの得点王争いにおいて、元ブレントフォードのストライカー、イヴァン・トニーやアル・カディシヤのジュリアン・キノネスに後れを取っていることも彼を悩ませている。トニーは今季すでに25ゴールを記録している。 一方、キノーネスは24ゴールで足踏み状態であり、ロナウドはさらに3ゴール差の21ゴールにとどまっている。得点王争いとは関係なく、アル・ナスルは現在首位に立ち、2位のアル・アハリに2ポイントの差をつけている。ポルトガル人スターは、2023年にサウジアラビアに移籍して以来、初のリーグ優勝を目指している。
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