アル・スレイヤはMBCエジプト2のテレビインタビューで、アル・アハリとの契約更新交渉に入ったものの、双方の考え方に大きな隔たりがあることに驚かされたと述べ、「私は2シーズンの契約延長を希望していたが、クラブ側は1シーズンにとどめることに固執していた」と説明した。

さらに、当時の監督マルセル・クーラーから、来シーズンはレギュラーとして起用されないことを率直に告げられたと付け加えた。

さらに、「その出来事に腹が立った。その時、終わりが近づいていると感じたが、それは私が受けるべき結末ではなかった」と語った。