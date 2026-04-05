現在セラミカ・クレオパトラに所属するアムル・アル・ソウリヤは、アル・アハリの運営陣を激しく非難し、昨シーズン終了時に「赤い城」を去った際の衝撃的な裏事情を明かした。また、自身が期待していたような評価を得られなかったと強調した。
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動画｜アル・ソウリヤが本音を吐露：「アル・アハリは私を評価してくれなかった…ファンに別れを告げられなかったことが心に残っている」
私が受けるに値する結末ではなかった
アル・スレイヤはMBCエジプト2のテレビインタビューで、アル・アハリとの契約更新交渉に入ったものの、双方の考え方に大きな隔たりがあることに驚かされたと述べ、「私は2シーズンの契約延長を希望していたが、クラブ側は1シーズンにとどめることに固執していた」と説明した。
さらに、当時の監督マルセル・クーラーから、来シーズンはレギュラーとして起用されないことを率直に告げられたと付け加えた。
さらに、「その出来事に腹が立った。その時、終わりが近づいていると感じたが、それは私が受けるべき結末ではなかった」と語った。
アル・アハリは私を他の選手たちと同じように扱ってくれなかった
アル・スレイヤは交渉の進め方に不満を露わにし、他の選手たちと比較して評価されていないと指摘し、次のように語った。「以前の選手たちには行われていたような評価が私にはなかった。そのため、私は強い怒りを感じた。交渉は全くうまくいかなかった」。
さらに彼はこう続けた。「私の最後のシーズン、クラブの幹部で私と面談してくれたのは、当時のスポーツディレクターだったモハメド・ラマダンだけだった。これは私にとって衝撃的なことだった。」
規則違反
元アル・アハリ選手の怒りはそれだけでは収まらず、同クラブが規定に違反していると非難し、次のように述べた。「アル・アハリは、私の契約にある出場率条項の削除を拒否した。しかし、規定では、300試合以上に出場した選手にはこの条項が適用されないことになっている」
衝撃的な結末
アル・スレイヤは、コーチ陣の交代後に衝撃的な結末が待っていたと述べた。スポーツディレクターのモハメド・ユースフから連絡があり、新監督のリベイロが彼をクラブワールドカップの代表メンバーに選出しないという決定を伝えられ、退団で合意に至ったという。
深い傷
彼は次のように述べて締めくくった。「去り方があまりにも残念で、胸が痛む。もっと早く発表されていれば、ファンからふさわしいお別れを言ってもらえたのに、そうはならなかった」。