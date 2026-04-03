動画：アル・アブードがアル・イッティハドを率いてアル・ハズムに劇的な勝利をもたらす

金曜日に開催されたロシェン・リーグ第27節の試合で、イッティハド・ジェッダはアル・ハズムに1-0で劇的な勝利を収めた。
試合唯一のゴールは、72分にアブドゥルラフマン・アルアブードが挙げた。
この結果、イティハド・ジェッダは勝ち点を45に伸ばして6位に浮上した一方、アル・ハズムは勝ち点31で11位に後退した。
金曜日に開催されたロシェン・リーグ第27節の試合で、イッティハド・ジェッダはアル・ハズムに1-0で劇的な勝利を収めた。
試合唯一のゴールは、72分にアブドゥルラフマン・アルアブードが挙げた。
この結果、イティハド・ジェッダは勝ち点を45に伸ばして6位に浮上した一方、アル・ハズムは勝ち点31で11位に後退した。
前半27分、フランス人スターのムサ・ディアビが、ゴールキーパー不在の無人のゴール前で絶好のチャンスを掴んだものの、シュートはポストをかすめて外れた。
アル・イッティハド・ジェッダのスター選手、フランス人ムサ・ディアビは、試合開始33分にアル・ハズムのアブドゥルラフマン・アル・ダキールに対して激しい反則を犯し、チームを窮地に追い込んだ。
主審は当初ディアビにイエローカードを出したが、副審からこのプレーはレッドカードに値するとの報告を受け、イティハドはフランス人選手のプレーを欠くこととなった。
試合の後半、フサーム・アワールとアル・ハズムのディフェンダーとの競り合いの末、イッティハド・ジェッダにPKが与えられたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の判定により、主審はプレーの再確認を求められた。
主審は、ハズムのペナルティエリア内で単独で倒れたアワールにファウルはなかったことを確認した後、PKを取り消し、ボールをハズムに与えた。
アブドゥルラフマン・アルアブードは、試合開始から72分、フサム・アワールからの見事なパスを受け、アルハズムのゴールキーパーと一対一の状況を作り出し、正確なグラウンダーシュートでネットを揺らし、イティハド・ジェッダの決勝点を挙げた。