動画：アル・アブードがアル・イッティハドを率いてアル・ハズムに劇的な勝利をもたらす

金曜日に開催されたロシェン・リーグ第27節の試合で、イッティハド・ジェッダはアル・ハズムに1-0で劇的な勝利を収めた。

試合唯一のゴールは、72分にアブドゥルラフマン・アルアブードが挙げた。

この結果、イティハド・ジェッダは勝ち点を45に伸ばして6位に浮上した一方、アル・ハズムは勝ち点31で11位に後退した。