アルゼンチン対モーリタニアの親善試合で、コモ所属のMFが前半最大のハイライトを演出した。メッシがベンチスタートとなった中、32分にパズがフリーキックを蹴る役割を担い、見事な一撃を放った。彼の左足からのシュートはモーリタニアの壁を突き抜け、GKママドゥ・ディオプをその場に釘付けにした。 カメラはすぐにベンチへと切り替わり、メッシが21歳の若者が披露したテクニックを信じられないという表情で見つめている様子が映し出された。欧州で活躍中のパズは、主将不在の中、名高い背番号10の重責を担えることを証明し、試合序盤にエンソ・フェルナンデスが先制点を決めた後、アルゼンチンのリードを2点に広げた。
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【動画】アルゼンチン対モーリタニア戦でニコ・パスが素晴らしいフリーキックを決めると、リオネル・メッシは信じられないという表情で見つめていた
パズがセットプレーの妙技で試合を席巻した
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伝説の足跡をたどって
セットプレーからゴールを決めたパズは、インテル・マイアミのスター選手が不在の中、セットプレーのキッカー役を立派に務めた選りすぐりの選手たちの仲間入りを果たした。試合後、自身のゴールについて振り返ったパズは、史上最高の選手との比較について謙虚な姿勢を見せた。「それは私が人生をかけて夢見てきたことなんです。 ずっとメッシのゴールを観てきましたが、（フリーキックで彼を真似るのは）とても難しいことです。チームメイトとも話していましたが、このポジションは右利きよりも左利きの選手の方がやりやすいんです。もし反対側だったら、チアゴ・アルマダが蹴っていたでしょう。 僕は毎日一生懸命に取り組み、しっかりとトレーニングすることに集中している。ワールドカップに出場できれば夢のようだ」と、このミッドフィルダーは記者団に語った。
- AFP
パズはこれからどうなるのか？
パスの台頭は、アルビセレステでの活躍にとどまらない。彼はセリエAでコモが歴史的なシーズンを送る原動力となっており、チームは現在4位につけ、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。今シーズン33試合で11ゴール7アシストを記録しており、イタリア移籍以来、その成長は目覚ましいものがある。 アルゼンチン代表が次なる親善試合でザンビアと対戦する準備を進める中、注目は依然として代表チームと、メッシと共に定位置を確保することに向けられている。