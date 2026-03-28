【動画】アルゼンチン対モーリタニア戦でニコ・パスが素晴らしいフリーキックを決めると、リオネル・メッシは信じられないという表情で見つめていた

セットプレーからゴールを決めたパズは、インテル・マイアミのスター選手が不在の中、セットプレーのキッカー役を立派に務めた選りすぐりの選手たちの仲間入りを果たした。試合後、自身のゴールについて振り返ったパズは、史上最高の選手との比較について謙虚な姿勢を見せた。「それは私が人生をかけて夢見てきたことなんです。 ずっとメッシのゴールを観てきましたが、（フリーキックで彼を真似るのは）とても難しいことです。チームメイトとも話していましたが、このポジションは右利きよりも左利きの選手の方がやりやすいんです。もし反対側だったら、チアゴ・アルマダが蹴っていたでしょう。 僕は毎日一生懸命に取り組み、しっかりとトレーニングすることに集中している。ワールドカップに出場できれば夢のようだ」と、このミッドフィルダーは記者団に語った。