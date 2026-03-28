ブエノスアイレスで行われたアルゼンチン対モーリタニアの親善試合は、ラ・ボンボネラのピッチ上でメッシを巡る奇妙な光景を伴って幕を閉じた。モーリタニアが試合終了間際にゴールを決め、世界王者相手に得点を挙げるという快挙を成し遂げた後、主審が試合終了の笛を吹き、リオネル・スカローニ監督率いるチームの勝利を確定させた。 すると、モーリタニアのコーチングスタッフは慣例を無視し、スタジアムの警備員に連れ出される前に、アルゼンチンのアイドルであるメッシのいる場所へ駆け寄り、記念撮影を求めた。カメラやライト、スマートフォン、そして近づこうとする人々に囲まれながらも、メッシは、一生の宝物となる最高のアングルを探している人々のために、快くポーズをとって応じた。
AFP
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【動画】アルゼンチンの親善試合勝利後、リオネル・メッシがモーリタニアの選手やスタッフに囲まれ、セルフィーが次々と撮影される
ラ・ボンボネラでの大混乱
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アルゼンチン、リズムをつかめずに苦戦
ピッチ上では、世界ランク115位の相手に対して、世界王者であるアルゼンチンが予想していたほど楽な試合展開にはならなかった。アルゼンチンはエンツォ・フェルナンデスのゴールとニコ・パスのフリーキックで早い段階でリードを奪ったものの、試合を完全に支配することはできなかった。このパフォーマンスにスカローニ監督は不満を隠せず、試合後に次のように認めた。「チームは良い試合ができなかった。 「改善に向けて取り組むためには、そう言わなければならない」。ゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネスも同様にプレーを批判し、3月の国際試合期間初戦となったこの試合で、チームに必要な鋭さが欠けていたと指摘した。
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ワールドカップに向けた準備が進められている
この親善試合は、2026年ワールドカップに向けて代表メンバーを最終決定しようとしているスカローニ監督にとって、重要な調整試合となった。スペインとの欧州「フィナリッシマ」が中止となったため、アルゼンチン代表は勢いを維持するために別の対戦相手を探す必要があった。アルビセレステの次の試合は、3月31日に予定されているザンビアとのホームゲームとなる。