【動画】アルゼンチンの親善試合勝利後、リオネル・メッシがモーリタニアの選手やスタッフに囲まれ、セルフィーが次々と撮影される

ピッチ上では、世界ランク115位の相手に対して、世界王者であるアルゼンチンが予想していたほど楽な試合展開にはならなかった。アルゼンチンはエンツォ・フェルナンデスのゴールとニコ・パスのフリーキックで早い段階でリードを奪ったものの、試合を完全に支配することはできなかった。このパフォーマンスにスカローニ監督は不満を隠せず、試合後に次のように認めた。「チームは良い試合ができなかった。 「改善に向けて取り組むためには、そう言わなければならない」。ゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネスも同様にプレーを批判し、3月の国際試合期間初戦となったこの試合で、チームに必要な鋭さが欠けていたと指摘した。