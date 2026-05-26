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Alisha Lehmann Montel McKenzie Baller League UK 2026Baller League UK
Moataz Elgammal

翻訳者：

動画：アリシャ・レーマンが恋人モンテル・マッケンジーの「バラー・リーグUK」優勝をキスで祝福

アリーシャ・レーマン
WSL
レスター・シティWFC

モンテル・マッケンジーが「バラー・リーグUK」で劇的優勝。ピッチでは、元『ラブ・アイランド』スターの彼とWSLフォワードの恋人アリシャ・レーマンが熱く抱き合った。監督として大会を支えてきたレーマンは、自身の不調にもかかわらず、勝利の瞬間を共にした。

  • ロマンスに彩られた勝利の夜

    マッケンジーが「バラー・リーグUK」のトロフィーを掲げると、O2アリーナは熱狂に包まれた。決勝はプライムFCがNDL FCを5－2で下し、その瞬間はリーグ公式Instagramに記録された。

    KSI率いるチームの主将マッケンジーは、歓喜の観客席の中からレーマンを見つけ、ピッチで優しいキスを交わした。大会初期は仕事仲間だった二人が恋人になり、この記念すべき夜に華を添えた。


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  • Alisha Lehmann Montel McKenzieGetty/Instagram

    ピッチの内外で直面する困難を乗り越える

    サッカー界で成功を収める過程で、このチャンピオンは多くの困難に直面しました。伝統あるクラブは、リアリティ番組のスターには真剣さが欠けると懸念したのです。フォークストン・インヴィクタのディフェンダーである彼は、知名度がイングランドのリーグシステムを昇る障害になったと語りました。それでも、今回のタイトル獲得は彼の揺るぎない献身を証明しています。マッケンジーは以前『デイリー・メール』に、交際が始まるまで時間がかかったと明かしていました。彼は言います。「シーズンの大半、私たちは口をききませんでした。 シーズン中盤から終盤にかけてだよ。でも、話し始めてからは僕のプレーが格段に良くなった。彼女がピッチの脇にいると、パスミスをしたらすぐに戻ってゴールを決めなきゃ、と思える。家族や友人が見ている時みたいに、自然と背中を押されるんだ」

  • 降格の悲劇と物議を醸した称賛

    マッケンジーが祝賀ムードに浸る一方、彼のパートナーは厳しい時期を迎えている。レスター・シティWFCはプレーオフでチャールトン・アスレティックにPK戦の末2-1で敗れ、女子スーパーリーグからの降格が決まった。 5本のPKのうち4本を失敗した。さらに、負傷でスターFWレーマンが欠場。1月加入後502分しか出場せず、出場試合は全敗ながら、彼女は「ファンが選ぶ最優秀選手賞」と「シーズン最優秀ゴール賞」を獲得。インスタグラムのフォロワーが1500万人超であることが影響したと考えられる。

  • Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    未来はどうなるのでしょうか？

    ロンドンでの記念すべき勝利後、マッケンジーは勢いに乗り、上位リーグへの完全移籍を狙うだろう。一方、レーマンは再建とジレンマに直面している。彼はレスターに残って2部から昇格を目指すか、他クラブへ移籍するか決断しなければならない。