Baller League UK
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動画：アリシャ・レーマンが恋人モンテル・マッケンジーの「バラー・リーグUK」優勝をキスで祝福
ロマンスに彩られた勝利の夜
マッケンジーが「バラー・リーグUK」のトロフィーを掲げると、O2アリーナは熱狂に包まれた。決勝はプライムFCがNDL FCを5－2で下し、その瞬間はリーグ公式Instagramに記録された。
KSI率いるチームの主将マッケンジーは、歓喜の観客席の中からレーマンを見つけ、ピッチで優しいキスを交わした。大会初期は仕事仲間だった二人が恋人になり、この記念すべき夜に華を添えた。
- Getty/Instagram
ピッチの内外で直面する困難を乗り越える
サッカー界で成功を収める過程で、このチャンピオンは多くの困難に直面しました。伝統あるクラブは、リアリティ番組のスターには真剣さが欠けると懸念したのです。フォークストン・インヴィクタのディフェンダーである彼は、知名度がイングランドのリーグシステムを昇る障害になったと語りました。それでも、今回のタイトル獲得は彼の揺るぎない献身を証明しています。マッケンジーは以前『デイリー・メール』に、交際が始まるまで時間がかかったと明かしていました。彼は言います。「シーズンの大半、私たちは口をききませんでした。 シーズン中盤から終盤にかけてだよ。でも、話し始めてからは僕のプレーが格段に良くなった。彼女がピッチの脇にいると、パスミスをしたらすぐに戻ってゴールを決めなきゃ、と思える。家族や友人が見ている時みたいに、自然と背中を押されるんだ」
降格の悲劇と物議を醸した称賛
マッケンジーが祝賀ムードに浸る一方、彼のパートナーは厳しい時期を迎えている。レスター・シティWFCはプレーオフでチャールトン・アスレティックにPK戦の末2-1で敗れ、女子スーパーリーグからの降格が決まった。 5本のPKのうち4本を失敗した。さらに、負傷でスターFWレーマンが欠場。1月加入後502分しか出場せず、出場試合は全敗ながら、彼女は「ファンが選ぶ最優秀選手賞」と「シーズン最優秀ゴール賞」を獲得。インスタグラムのフォロワーが1500万人超であることが影響したと考えられる。
- Getty Images Sport
未来はどうなるのでしょうか？
ロンドンでの記念すべき勝利後、マッケンジーは勢いに乗り、上位リーグへの完全移籍を狙うだろう。一方、レーマンは再建とジレンマに直面している。彼はレスターに残って2部から昇格を目指すか、他クラブへ移籍するか決断しなければならない。