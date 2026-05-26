動画：アリシャ・レーマンが恋人モンテル・マッケンジーの「バラー・リーグUK」優勝をキスで祝福

マッケンジーが「バラー・リーグUK」のトロフィーを掲げると、O2アリーナは熱狂に包まれた。決勝はプライムFCがNDL FCを5－2で下し、その瞬間はリーグ公式Instagramに記録された。

KSI率いるチームの主将マッケンジーは、歓喜の観客席の中からレーマンを見つけ、ピッチで優しいキスを交わした。大会初期は仕事仲間だった二人が恋人になり、この記念すべき夜に華を添えた。



