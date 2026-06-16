この数か月、フォワードにとっては非常に過酷だった。冬の注目移籍後、彼女は身体面でも精神面でも多くの壁に直面。イタリアから移籍したミッドランドのクラブで生じた困難を認め、27歳の彼女はオンラインのファンに率直に語った。 彼女はこう語った。「これは私のサッカーキャリアで最も困難な年のひとつでした。ピッチの内外で多くの課題、挫折、けががあり、予想外の状況にも立ち向かわなければなりませんでした。」