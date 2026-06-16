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動画：アリシャ・レーマンがバックフリップでトロピカルプールへ飛び込む！元WSLスターが、バラー・リーグの恋人モンテル・マッケンジーとジャマイカで休暇を満喫
ジャマイカの太陽の下へ飛び込む
インスタグラムに休暇のハイライトを投稿したレーマンが、見事なバックフリップ動画を公開した。元ユヴェントス、コモの選手はジャマイカのトロピカルプールで完璧な一回転を決め、ボーイフレンドのマッケンジーも青く澄んだ水に飛び込んだ。二人は待望のリトリートでジムやビーチでの写真も共有している。 このフォワードにとって、穏やかな休暇は激動の国内リーグ戦の対照となり、今後の決断前に体を休める貴重な時間となっている。
サッカーのピッチ上で交錯する運命
過酷なシーズンを終え、スイス人フォワードが慰めを求める一方、マッケンジーは栄光を祝った。チームは5-2で勝利し、バラー・リーグUKのトロフィーを掲げた。 一方、レスター・シティはチャールトン・アスレティックとのPK戦を2-1で落とし、女子スーパーリーグから降格した。レーマンは2026年1月、イタリアのコモから「フォックス」に加入。出場9試合ながら「ファンが選ぶシーズン最優秀選手賞」を受賞した。この支え合う関係について、チャンピオンは以前「家族や友人が見守ってくれているような後押しをくれるんです」と語っていた。
厳しい国内リーグを勝ち抜いて
この数か月、フォワードにとっては非常に過酷だった。冬の注目移籍後、彼女は身体面でも精神面でも多くの壁に直面。イタリアから移籍したミッドランドのクラブで生じた困難を認め、27歳の彼女はオンラインのファンに率直に語った。 彼女はこう語った。「これは私のサッカーキャリアで最も困難な年のひとつでした。ピッチの内外で多くの課題、挫折、けががあり、予想外の状況にも立ち向かわなければなりませんでした。」
- Getty Images Sport
今後のシーズンに向けた課題への備え
この国際的スターは、レスターに残って2部からの昇格を目指すか、新天地を求めるか、まもなく決断する。大きな岐路に立ちながら、今は集中的に準備に励む。彼女は自信を持って言った。「来シーズンが待ちきれない。もっと準備し、体を整え、強く、もっとモチベーションを高めて臨む。これはまだ始まりだ。」