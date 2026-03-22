【動画】アリシャ・レーマンがアストン・ヴィラ戦でレスターでの初ゴールを決めたが、敗戦により「フォックス」は深刻な状況に陥った

残り5試合となった今、残留への道のりは極めて険しいものとなっている。フォックスは、安定感と堅固な守備を早急に確立する必要がある。来週はブライトンとの重要なホーム戦を控え、その後、ロンドン・シティとエバートンへの厳しいアウェイ遠征が待っている。さらに、アーセナルとの過酷な延期試合が残っており、優勝争いを繰り広げるチェルシーをホームに迎えることも控えている。チャンピオンシップのチームとの命運を分ける降格プレーオフを回避するためには、チームは早急な立て直しが必要だ。 たった1つの勝利でも、この過酷なシーズン終盤のスケジュールを乗り切り、トップリーグ残留を確実にするために必要な自信と勢いをもたらすだろう。