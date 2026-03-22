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【動画】アリシャ・レーマンがアストン・ヴィラ戦でレスターでの初ゴールを決めたが、敗戦により「フォックス」は深刻な状況に陥った
フォックスにとって胸が張り裂けるような敗北
フォックスは勝ち点9で12位と最下位に沈み、首位との差は3ポイントのまま。一方、アウェイのチームは勝ち点20で8位と安定した位置につけている。 最近コモからレスターへ移籍し、批判に反論したレーマンが、38分にゴールを決めてホームチームに1-0のリードをもたらした。しかし、ヴィラは後半に反撃し、47分にアンナ・パッテンが同点ゴールを決め、84分にはカースティ・ハンソンが終盤に決勝ゴールを挙げて、2-1で勝利を収めた。
攻撃面の苦戦と怪我の悩み
レスターが攻撃のプレッシャーを維持できないことが、今シーズンの決定的な課題となっている。リーグ戦での得点はわずか9点にとどまり、これはリーグ最少であり、1試合で2点以上を挙げた試合は一度もない。 リック・パスモア監督は、デニー・ドレイパー、ノエミ・ムション、ユッタ・ランタラといった主力選手を怪我で欠くことになり、戦術的な構想が大きく阻まれた。この選手層の薄さは、チームが後半を通してシュートをわずか1本しか放てず、相手ペナルティエリア内でのボールタッチもわずか4回にとどまったことからも、如実に表れていた。
パスムーアは圧力にもかかわらず、依然として屈しない姿勢を崩していない
降格の危機が高まり、戦力が不足する中、パスマー監督は決して諦めるつもりはない。彼は、チーム内の士気が依然として高いと断言している。「闘志はある、団結力もある、チーム文化もある」と彼は力説した。「我々は逃げ出したりはしない――この戦いに背を向けるつもりはない。 我々の運命は依然として我々の手の中にある。」イタリアから加入したばかりのレーマンは、この残留争いに決定的な戦力を加えるべく、懐疑的な声に黙らせようと意気込んでいた。今、チームは彼女の有望なプレーを早急に実際の勝ち点へと結びつけなければならない。
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レスター・シティの今後はどうなるのか？
残り5試合となった今、残留への道のりは極めて険しいものとなっている。フォックスは、安定感と堅固な守備を早急に確立する必要がある。来週はブライトンとの重要なホーム戦を控え、その後、ロンドン・シティとエバートンへの厳しいアウェイ遠征が待っている。さらに、アーセナルとの過酷な延期試合が残っており、優勝争いを繰り広げるチェルシーをホームに迎えることも控えている。チャンピオンシップのチームとの命運を分ける降格プレーオフを回避するためには、チームは早急な立て直しが必要だ。 たった1つの勝利でも、この過酷なシーズン終盤のスケジュールを乗り切り、トップリーグ残留を確実にするために必要な自信と勢いをもたらすだろう。
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