【動画】アマド・ディアロがエクアドルを震撼させる！マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が90分に鮮やかなゴールを決め、コートジボワールに12年ぶりのワールドカップ初勝利をもたらした

試合開始から30分間を支配し19試合無敗を続けるエクアドルにとって、この結果は残酷だった。ジョン・イェボアは好機を創出し、エマニュエル・アグバドゥがバランスを崩した隙に中央へ切り込み、カーブをかけたシュートがクロスバーを叩いた。

直後、ペドロ・ヴィテのスルーパスからアラン・ミンダが8ヤードのシュート放つも、またもポストに阻まれた。後半はヤヒア・フォファナを脅かせず、この支配的な前半が悔やまれた。

一方、2023年アフリカネイションズカップ王者は序盤からリズムを掴めず、ヤン・ディオマンデが再三チャンスを作ったが決めきれなかった。60分過ぎにアマドとアンジェ＝ヨアン・ボニーが投入されると攻勢は激化し、ついに決定力が生まれた。

その直前にもエリエ・ワヒがニコラス・ペペの絶妙なクロスを頭で合わせたが、こちらもクロスバーを叩いた。しかし象軍は引き分けに甘んじず、2014年ブラジル大会以来となる本大会初勝利を目指し、試合終了まで攻め続けた。