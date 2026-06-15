Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP
Muhammad Zaki

翻訳者：

【動画】アマド・ディアロがエクアドルを震撼させる！マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が90分に鮮やかなゴールを決め、コートジボワールに12年ぶりのワールドカップ初勝利をもたらした

アマド・ディアロ
コートジボワール
エクアドル
ワールドカップ
コートジボワール 対 エクアドル
マンチェスター・ユナイテッド

アマド・ディアロが2026年ワールドカップ初戦のエクアドル戦で90分に決勝弾をマークし、コートジボワールに1-0の勝利をもたらした。マンチェスター・ユナイテッドのウイングは途中出場し、母国に12年ぶりの国際大会勝利をもたらすと同時に、エクアドルの19試合無敗記録を止めた。

  • アマドはフェイに自分の主張を伝える。

    フィラデルフィアでの試合で先発から外されたアマドは、出場機会を得ても悔しさを露わにしなかった。ハーフタイムに活気あふれるウォーミングアップを見せ、後半10分でピッチに立つと、そのエネルギーが実を結んだ。

    試合終了間際、直前に右SBに入ったシンゴがサイドを突破し、正確なクロスを供給。アマドは冷静に右足で合わせ、GKガリンドスを破ってネットを揺らした。ベンチは歓喜に湧いた。

    • 広告

  • 動画をご覧ください


  • エクアドルは好機を逃し、コートジボワールはリズムを取り戻した。

    試合開始から30分間を支配し19試合無敗を続けるエクアドルにとって、この結果は残酷だった。ジョン・イェボアは好機を創出し、エマニュエル・アグバドゥがバランスを崩した隙に中央へ切り込み、カーブをかけたシュートがクロスバーを叩いた。

    直後、ペドロ・ヴィテのスルーパスからアラン・ミンダが8ヤードのシュート放つも、またもポストに阻まれた。後半はヤヒア・フォファナを脅かせず、この支配的な前半が悔やまれた。

    一方、2023年アフリカネイションズカップ王者は序盤からリズムを掴めず、ヤン・ディオマンデが再三チャンスを作ったが決めきれなかった。60分過ぎにアマドとアンジェ＝ヨアン・ボニーが投入されると攻勢は激化し、ついに決定力が生まれた。

    その直前にもエリエ・ワヒがニコラス・ペペの絶妙なクロスを頭で合わせたが、こちらもクロスバーを叩いた。しかし象軍は引き分けに甘んじず、2014年ブラジル大会以来となる本大会初勝利を目指し、試合終了まで攻め続けた。

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    エレファンツのドイツ戦が迫る

    この勝利でコートジボワールはグループEで優位に立った。しかしドイツ戦を前に、フェイ監督の采配は批判的に検証されるだろう。アマドではなくトゥーレを先発させた選択は首をかしげるもので、大会前の親善試合でフランスに決勝点を奪ったマンチェスター・ユナイテッドのスター起用を期待していたファンは多かった。

    初戦でキュラソーを7－1で下したドイツは、エクアドルほど決定力不足にはならないだろう。守備の脆さを露呈したフェー率いるチームは、土曜に4度のW杯王者ドイツの攻撃を止めるため、守備陣の規律を大幅に向上させる必要がある。