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【動画】アマド・ディアロがエクアドルを震撼させる！マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が90分に鮮やかなゴールを決め、コートジボワールに12年ぶりのワールドカップ初勝利をもたらした
アマドはフェイに自分の主張を伝える。
フィラデルフィアでの試合で先発から外されたアマドは、出場機会を得ても悔しさを露わにしなかった。ハーフタイムに活気あふれるウォーミングアップを見せ、後半10分でピッチに立つと、そのエネルギーが実を結んだ。
試合終了間際、直前に右SBに入ったシンゴがサイドを突破し、正確なクロスを供給。アマドは冷静に右足で合わせ、GKガリンドスを破ってネットを揺らした。ベンチは歓喜に湧いた。
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エクアドルは好機を逃し、コートジボワールはリズムを取り戻した。
試合開始から30分間を支配し19試合無敗を続けるエクアドルにとって、この結果は残酷だった。ジョン・イェボアは好機を創出し、エマニュエル・アグバドゥがバランスを崩した隙に中央へ切り込み、カーブをかけたシュートがクロスバーを叩いた。
直後、ペドロ・ヴィテのスルーパスからアラン・ミンダが8ヤードのシュート放つも、またもポストに阻まれた。後半はヤヒア・フォファナを脅かせず、この支配的な前半が悔やまれた。
一方、2023年アフリカネイションズカップ王者は序盤からリズムを掴めず、ヤン・ディオマンデが再三チャンスを作ったが決めきれなかった。60分過ぎにアマドとアンジェ＝ヨアン・ボニーが投入されると攻勢は激化し、ついに決定力が生まれた。
その直前にもエリエ・ワヒがニコラス・ペペの絶妙なクロスを頭で合わせたが、こちらもクロスバーを叩いた。しかし象軍は引き分けに甘んじず、2014年ブラジル大会以来となる本大会初勝利を目指し、試合終了まで攻め続けた。
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エレファンツのドイツ戦が迫る
この勝利でコートジボワールはグループEで優位に立った。しかしドイツ戦を前に、フェイ監督の采配は批判的に検証されるだろう。アマドではなくトゥーレを先発させた選択は首をかしげるもので、大会前の親善試合でフランスに決勝点を奪ったマンチェスター・ユナイテッドのスター起用を期待していたファンは多かった。
初戦でキュラソーを7－1で下したドイツは、エクアドルほど決定力不足にはならないだろう。守備の脆さを露呈したフェー率いるチームは、土曜に4度のW杯王者ドイツの攻撃を止めるため、守備陣の規律を大幅に向上させる必要がある。