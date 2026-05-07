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【動画】アストン・ヴィラがノッティンガム・フォレストを大破し、ヨーロッパリーグ決勝進出。スタンドのウィリアム王子が大喜び。
ヴィラ・パークでの王室のお祝い
アストン・ヴィラはヴィラ・パークでノッティンガム・フォレストを4-0で下し、第1戦の敗戦を覆して合計4-1でヨーロッパリーグ決勝進出を決めた。
ヴィラ・パークは4万3000人の熱狂に包まれ、ウィリアム王子も歴史的瞬間に立ち会った。欧州の舞台へ久方ぶりに帰還したヴィラは、冷静かつ容赦ないプレーで夢を繋いだ。
エメリ、ヨーロッパリーグの歴史に一歩近づく
アストン・ヴィラの復活を導いたのは、ウナイ・エメリだ。スペイン人監督は「ヨーロッパリーグの現代の巨匠」と呼ばれる所以を再び示し、5度目の優勝へ王手をかけた。欧州大会決勝進出は通算6度目で、上回るはジョバンニ・トラパットーニ（7回）だけだ。
セビージャとビジャレアルで4度制した同大会で、今回はイングランドのクラブ初タイトルを狙う。第1戦の敗戦後、戦術を修正したヴィラは試合開始からペースを握り、後半の決定力と圧力でフォレストを圧倒した。
マクギンがヴィラの圧倒的な巻き返しを牽引
ジョン・マクギンが2得点を挙げ、アストン・ヴィラはフォレストを圧倒した。オリ・ワトキンスの同点弾、エミリアーノ・ブエンディアのPKでリードを奪うと、マクギンが連続得点で試合を決めた。
流動的な攻撃でフォレストを圧倒したヴィラは、忍耐と精度でミッドランドのライバルを退けた。逆転劇の末、大勝で試合を終えた。
イスタンブールでの決戦が、ヴィラに不滅の名声をもたらすチャンスとなる
アストン・ヴィラは5月20日、イスタンブールでフライブルクと対戦し、欧州制覇とクラブ史に名を残す栄光を懸ける。
これは1982年の欧州チャンピオンズカップ決勝以来、44年ぶりとなる欧州主要大会の決勝進出で、クラブにとって待望の復帰の大きさを示している。イングランドのクラブでは、マンチェスター・シティ（1970～2021年の51年）とウェストハム・ユナイテッド（1976～2023年の47年）のみが、より長い空白を経て決勝に戻っている。