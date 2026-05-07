アストン・ヴィラはヴィラ・パークでノッティンガム・フォレストを4-0で下し、第1戦の敗戦を覆して合計4-1でヨーロッパリーグ決勝進出を決めた。

ヴィラ・パークは4万3000人の熱狂に包まれ、ウィリアム王子も歴史的瞬間に立ち会った。欧州の舞台へ久方ぶりに帰還したヴィラは、冷静かつ容赦ないプレーで夢を繋いだ。







