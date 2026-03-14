ウォーカーはイングランド代表でのキャリアに幕を下ろす決断を下し、通算96キャップを記録して引退することとなった。サッカー界全体が彼の功績を称える中、バーンリーのスコット・パーカー監督は、チームの主力ディフェンダーが代表から退くというニュースを受け止めることになった。パーカー監督は、ウォーカーが国際舞台で果たしてきた影響力を早々に強調し、彼の不在がイングランド代表にとって大きな変化をもたらすだろうと指摘した。 「プレミアリーグへの彼の貢献は今も続いている」と、バーンリー・エクスプレス紙の取材に応じたパーカー監督は語った。「しかし、彼がイングランド代表にもたらしたものは、まさに驚くべきものだった。代表戦出場数、彼が示したプレーの質、出場した大会の数々……彼は本当に、我々国民にとっての主要な中心人物だったのだ。」

クラレッツの監督は、この決断が過酷な代表戦期間中にウォーカーが体力を温存できることを意味するため、バーンリーの残留争いにとって「不幸中の幸い」となることを期待している。選手の引退の決断について、パーカーは次のように付け加えた。 「彼が持つ実力は、長年にわたり我々が目の当たりにしてきたものだ。しかし、彼は明らかにその決断を下し、我々はそれを全面的に支持している。彼自身がそうしたいと望んだ決断であり、これにより代表戦期間中に休息を取れることになる。それが我々にとってもプラスになることを願っている。」