動画：『まるでホグワーツみたい！』－バルセロナの選手たち、ニューカッスル戦のため「ハリー・ポッターホテル」に滞在し感動
バルサのスター選手たちが豪華な隠れ家に魅了される
リーガ首位のチームは、土曜日にアスレティック・クラブを 1 対 0 で下し、レアル・マドリードに 4 ポイントの差をつけた勢いに乗ってイングランドに到着しました。しかし、ペドリ、ラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキといった選手たちが、300 エーカーの敷地内に広がる、豪華なシャンデリア、古代のタペストリー、アーチ型の木製の扉など、ゴシック様式の環境を探索している間、タイトル争いの激しさは一時的に忘れ去られました。
ガヴィとヤマルは魔法を受け入れる
選手たちもハリー・ポッターの世界との類似性に気づいており、特に中盤の要ガビは五つ星ホテルに感銘を受けた。 豪華な廊下を歩きながら、若き選手はカメラに向かってこう語った。「まるでホグワーツみたいだ。ハリー・ポッターの世界か？すごく素敵だよ」。クラブ公式SNSもこのテーマを盛り上げ、ラミン・ヤマルとフェルミン・ロペスの動画を「魔法薬の授業が始まるぞ」というキャプション付きで共有。別の投稿では「ペドリがついにホグワーツ入り」と宣言した。
到着時の軽妙な雰囲気とは裏腹に、チームはセント・ジェームズ・パークで待ち受ける試練を十分に認識している。フェルミンは最近、チームメイトに「戦いに備えよ」と警告し、こう述べた。「我々は（2025年9月のリーグ戦でニューカッスルと対戦した時と同様の）試合に直面することを理解している。非常に厳しいスタジアムで、フィジカルの強い相手と戦うのだ。 我々は素晴らしいパフォーマンスを発揮し、普段通りのサッカーで勝利を掴みたい」
ニューカッスルは第1戦の優位を狙う
ニューカッスルはマンチェスター・シティに敗れてFAカップ敗退という失望を味わった後、巻き返しを図っている。セント・ジェームズ・パークのサポーターたちは、マッフェン・ホールの豪華な庭園や静かな書斎とは程遠い、敵にとって居心地の悪い雰囲気を作り出すことを目指すだろう。一方、フリック監督と選手たちは、重要な第1戦での優位を確保すべく、周囲の「魔法」がピッチ上でも発揮されることを願っている。 国内と欧州の両方で栄光を追い求めるチームにとって、北東部での勝利は三冠獲得の夢を生き続けさせる完璧な結果となるだろう。
