動画：『まるでホグワーツみたい！』－バルセロナの選手たち、ニューカッスル戦のため「ハリー・ポッターホテル」に滞在し感動

ニューカッスルはマンチェスター・シティに敗れてFAカップ敗退という失望を味わった後、巻き返しを図っている。セント・ジェームズ・パークのサポーターたちは、マッフェン・ホールの豪華な庭園や静かな書斎とは程遠い、敵にとって居心地の悪い雰囲気を作り出すことを目指すだろう。一方、フリック監督と選手たちは、重要な第1戦での優位を確保すべく、周囲の「魔法」がピッチ上でも発揮されることを願っている。 国内と欧州の両方で栄光を追い求めるチームにとって、北東部での勝利は三冠獲得の夢を生き続けさせる完璧な結果となるだろう。