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【動画】「これは私たち全員のものだ」――アーセナルがアーセン・ベンゲル、ミケル・アルテタ、デクラン・ライス、歓喜のファンたちをフィーチャーしたプレミアリーグ優勝メッセージを公開。
- AFP
アーセナルが22年ぶりの栄冠を手にした
アーセナルが19年ぶりにイングランド王者に返り咲いた。3年連続2位だったアルテタ監督率いるチームは、最後まで首位を譲らなかった。2位シティがボーンマスに敗れ、残り1試合で4点差をつけた。
14度目の1部制覇であり、2004年のヴィエラ以来のタイトルだ。シティの長期支配を止め、トロフィーはエミレーツに帰還。アルテタは選手としてプレミアを戦った初の監督として優勝を遂げた。
クラブの公式SNSは「これは私たち全員のものだ」と投稿し、喜びを共有した。
ウェンジャーがバトンを渡す
映像の主役は、クラブの現代史を築き、2018年の退任後もエミレーツ・スタジアムに存在感を放つウェンガーだ。
映像では、ヴェンゲルが現在のスターたちにこう語る。「君たちは成し遂げた。チャンピオンは他者が止まっても進み続ける。今こそ君たちの時代だ。進め、この瞬間を楽しめ」。そしてカメラに赤ワインのグラスを掲げる。これは、かつて選手としてタイトルを取り、今やその業を再現したアルテタへの、象徴的なメッセージだ。
ファンの皆様へ
クラブの公式発表は、北ロンドンのクラブが誇る「包摂の精神」を軸にしていた。ウェンガー監督と選手たちの映像には「これは私たち全員のものだ」という簡潔で力強い字幕が付いた。このメッセージは、20年にわたる変革と再建を支え続けたファンに響いた。
動画にはデクラン・ライスやキャプテンのマルティン・オデガードなど優勝メンバーが登場し、喜ぶサポーターの姿も映し出される。これはウェンゲルが22年かけて築いたクラブ文化へのオマージュであり、アルテタが近年丁寧に復活させた文化でもある。
メッセージは明確だ。このトロフィーは選手だけのものではなく、クラブに関わるすべての人々のものである。
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「アーセナル王朝」の幕開けか？
祝賀ムードは数週間続く見込みだが、ウェンジャーの「他者が止まってもチャンピオンは進む」という言葉が未来を示す。マンチェスター・シティのグアルディオラの時代は終わりへ近づいており、リーグ上位には空白が生まれるかもしれない。両者から学んだアルテタは、若きチームを率いて黄金期を築く絶好の立場にある。
チームは長期ビジョンに基づき、マックス・ダウマン、ウィリアム・サリバ、ブカヨ・サカなど、世界水準の若手が揃う。
2025-26シーズンの優勝は、アーセナルにとって新たな時代の始まりとなるだろう。ヴェンゲルが示唆したように、彼らは躓くことなく前進し続け、22年待った優勝を二度と繰り返さないつもりだ。