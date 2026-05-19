アーセナルが19年ぶりにイングランド王者に返り咲いた。3年連続2位だったアルテタ監督率いるチームは、最後まで首位を譲らなかった。2位シティがボーンマスに敗れ、残り1試合で4点差をつけた。

14度目の1部制覇であり、2004年のヴィエラ以来のタイトルだ。シティの長期支配を止め、トロフィーはエミレーツに帰還。アルテタは選手としてプレミアを戦った初の監督として優勝を遂げた。

クラブの公式SNSは「これは私たち全員のものだ」と投稿し、喜びを共有した。