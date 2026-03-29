マルセイユのフロント陣は、メフディ・ベナティアの退任が確定したことで、今夏さらなる激動を迎えることになる。クラブのスポーツディレクターを務めてきた元モロッコ代表のベナティアは、今シーズン終了をもって正式に退任する。シーズン途中の危機的状況ではマコート会長が彼に留任を説得していたが、完全に袂を分かつという決定が今や確定した。 マコート会長はこのスポーツディレクターの状況を認め、ベナティアが現在6月まで続く退職予告期間を消化中であることを明かした。「メディは素晴らしいスポーツディレクターだ。彼はシーズン終了まで留まり、その後は退任する。それが彼の希望であり、我々が合意した内容だ」とマコート会長は語った。