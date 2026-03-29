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「動きが始まった」―マルセイユ、PSGに対抗するための新たな投資計画を正式発表
マコートが戦略的パートナーを探している
『Journal du Dimanche』紙との率直なインタビューで、マコート氏はヴェロドロームへの新たな資本導入の可能性に言及した。2016年にこのリーグ・アンの強豪クラブの経営権を掌握したボストン出身の実業家は、さらなる高みを目指すには、現在の資金力だけでは不十分であることを認めた。マコート氏は、クラブの財政面における将来への野心について率直に語った。 「次のレベル、そして願わくば最高峰のレベルに到達するには、さらなる投資が必要となる。我々はこれを実現するために、適切な戦略的パートナーを見つけたいと考えている」と彼は述べた。
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階層の頂点に到達する
財務再建に加え、クラブにとって当面の最優先課題は、経営陣のトップに生じた空白を埋めることだ。今シーズン序盤にパブロ・ロンゴリア会長が退任したことを受け、マコート氏はクラブを次の時代へと導く候補者の選考を積極的に進めている。同氏は「選考プロセスは確かに始まっている」と明言し、マルセイユ特有のプレッシャーに対処できる特定のタイプのリーダーを求めていると述べた。 「私の希望は、フランスとマルセイユをよく知る人物です。クラブの文化を理解することが極めて重要だと考えているからです」とマコート氏は説明した。「その人物は、実績のある経験豊富な経営者でなければなりません。」
ベナティアの6月退団が正式に決定
マルセイユのフロント陣は、メフディ・ベナティアの退任が確定したことで、今夏さらなる激動を迎えることになる。クラブのスポーツディレクターを務めてきた元モロッコ代表のベナティアは、今シーズン終了をもって正式に退任する。シーズン途中の危機的状況ではマコート会長が彼に留任を説得していたが、完全に袂を分かつという決定が今や確定した。 マコート会長はこのスポーツディレクターの状況を認め、ベナティアが現在6月まで続く退職予告期間を消化中であることを明かした。「メディは素晴らしいスポーツディレクターだ。彼はシーズン終了まで留まり、その後は退任する。それが彼の希望であり、我々が合意した内容だ」とマコート会長は語った。
- AFP
OMプロジェクトへの挑発的な視点
最近の混乱や度重なる指導部の交代にもかかわらず、マコート氏は、自身の在任期間中にクラブが著しい進歩を遂げたという信念を揺るぎなく持ち続けている。彼は、自身が就任する前の時代と比較して、自らが提供しようとしてきた長期的な安定性を指摘することで、批判を一蹴した。 「スポーツという世界は複雑だ。私は20年以上にわたり、プロとして日々その現実と向き合ってきた」とマコートは振り返った。「しかし、私がOMを買収した当時の状況と現在の状況を比べれば、それはまさに雲泥の差だ」