2024年7月5日、シュトゥットガルトのネッカー・スタジアム。延長終盤、ミケル・メリノスのヘディングがドイツのEURO制覇の夢を突然打ち砕いた。ホームのドイツはスペインに準々決勝で敗れた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は「世界一になるまで2年も待つのは苦しい」と語った。 そしてニヤリと笑い、こう付け加えた。「この発言、みんな気に入ったみたいだね。みんな目を丸くしてるよ、すごい！」
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勇気づけられる2つの例：ユリアン・ナーゲルスマンの大胆なW杯宣言が現実になる可能性
失望にもかかわらず、彼はすぐに前を向いた。その闘志あふれる宣言は、ファンや専門家にも好意的に受け止められた。直前の大会の印象からしても、無謀には聞こえなかった。
ナゲルスマンは2023年秋、不運なハンス・フリックからドイツ代表を引き継ぎ、2016年の欧州選手権以来の熱狂を巻き起こした。3大会連続不振の後、チームとファンは自国開催の欧州選手権で再結集。後に欧州王者に輝くスペインに敗れたものの、その劇的な戦いはドイツサッカーに未来への希望を与えた。
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ドイツ代表：2025年の2大ムードを台無しにする出来事
ネーションズリーグでオランダ、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴビナに勝利し、代表チームは久々に高揚感に包まれた。2025年3月、ドイツは準々決勝でイタリアを破り、ファイナルフォー進出と開催国決定を果たした。
前年の好印象から「ミニ・ホーム欧州選手権」と宣伝されたが、2024年の高揚感は再現されず、ドイツはポルトガルとフランスに敗れ最下位に終わった。この結果、代表チームが世界トップレベルからどれだけ離れているかが露呈した。
さらに9月のワールドカップ予選初戦ではスロバキアに0-2で敗れ、大きな衝撃が走った。 北米でのタイトルは二の次となり、むしろ本大会出場自体が危ぶまれた。スロバキア戦の敗北で、ナゲルスマン監督の支持率はファン、専門家、ウリ・ヘーネス氏 among others 急落した。
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ユリアン・ナーゲルスマンの物議を醸した発言と決断
以前から大胆だった彼の広報活動は、もはや「新鮮」ではなく「自己陶酔的」と捉えられることが増えていた。 さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチの出場時間やレオン・ゴレツカのヘディングの強さ、フェリックス・ンマチャのポジションについて疑問や事実誤認発言も目立った。ヨシュア・キミッヒには中盤起用を約束しながら2試合で撤回した。
3月の『キッカー』誌インタビューでは選手一人ひとりを詳細に評価し、不必要な議論を呼んだ。その後、関係者が繰り返し否定しながらも結局実現した40歳マヌエル・ノイアーの復帰問題が話題を独占した。 競技面では妥当な判断だったかもしれないが、コミュニケーションと暫定GKオリバー・バウマンへの配慮は不運だった。代表発表直前にZDF『アクチュエル・スポーツスタジオ』で放った発言も空虚だった。
プレシーズン中にレナート・カールが負傷した際、ナゲルスマンは期待されていたフォワードのサイード・エル・マラではなく、またもMFアサン・ウエドラオゴを招集。この采配も批判を招き、ナゲルスマンはしばらく言い訳を続ける事態となった。
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ドイツはワールドカップで9連勝のスタートを切った
人事騒動で注目が集まったが、9月のスロバキア戦（0-2）以来、ドイツ代表は9連勝中だ。この連勝でW杯を迎えるのは初めて。 予選は余裕で突破し、今年度の親善試合4試合も全勝した。ただし、内容面で完全に納得できるものではなく、相手も国際レベルとしては平均的だった。
EURO2024後にトニ・クロースやイルカイ・ギュンドアンが引退した。ナゲルスマン監督はその後、ナサニエル・ブラウンなど新戦力を試してきた。ニコ・シュロッターベック、アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ンメチャの「ダブル6」はすでにレギュラーに定着している。
それでもチームの核は残った。日曜19時のキュラソー戦では、スペイン戦で先発したノイアー、キミッヒ、ター、サネ、ムシアラ、ハヴェルツの6人が再び先発すると見込まれる。さらに「切り札」ヴィルツも加わる。 大会の行方は、人間味を取り戻した「魔法使い」ムシアラとヴィルツがベストコンディションを取り戻せるかにかかっている。
ブックメーカーではドイツ代表は下馬評だ
ナゲルスマン監督の優勝宣言は、欧州選手権でスペインに敗れた直後と比べ、今や非現実的に見える。2024年代表から外れたゴレツカは「今は優勝候補の筆頭だと感じていない。正直に認めなければならない」と語った。その上で「サッカー大国として高い期待がかかるのは当然だ」と続けた。
ブックメーカーではドイツは伏兵扱いで優勝オッズは15倍。最有力はスペインで、ドイツの後にフランス、イングランド、ポルトガル、ブラジル、アルゼンチンが続く。
今回は序盤で好循環が生まれるチャンスがある。2018年と2022年のワールドカップでは、初戦でメキシコと日本に敗れ、代表チームは早期に大きなプレッシャーを負った。今回は大会最弱と目されるキュラソーとの試合でスタートする。
初戦で楽に勝てば勢いがつく。2002年W杯ではサウジアラビアに8-0で勝ち、ドイツは決勝まで進んだ。