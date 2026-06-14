勇気づけられる2つの例：ユリアン・ナーゲルスマンの大胆なW杯宣言が現実になる可能性

以前から大胆だった彼の広報活動は、もはや「新鮮」ではなく「自己陶酔的」と捉えられることが増えていた。 さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチの出場時間やレオン・ゴレツカのヘディングの強さ、フェリックス・ンマチャのポジションについて疑問や事実誤認発言も目立った。ヨシュア・キミッヒには中盤起用を約束しながら2試合で撤回した。

3月の『キッカー』誌インタビューでは選手一人ひとりを詳細に評価し、不必要な議論を呼んだ。その後、関係者が繰り返し否定しながらも結局実現した40歳マヌエル・ノイアーの復帰問題が話題を独占した。 競技面では妥当な判断だったかもしれないが、コミュニケーションと暫定GKオリバー・バウマンへの配慮は不運だった。代表発表直前にZDF『アクチュエル・スポーツスタジオ』で放った発言も空虚だった。

プレシーズン中にレナート・カールが負傷した際、ナゲルスマンは期待されていたフォワードのサイード・エル・マラではなく、またもMFアサン・ウエドラオゴを招集。この采配も批判を招き、ナゲルスマンはしばらく言い訳を続ける事態となった。