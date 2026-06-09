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努力は止まらない。アリシャ・レーマンはボーイフレンドのモンテル・マッケンジーと過ごす休暇中もジムでトレーニング。スイスのスターはWSL降格の不安を home に置いてきたようだ。
ジャマイカでの休暇とジムでのトレーニング
レーマンはインスタグラムのストーリーに恋人モンテル・マッケンジーと鏡越しの自撮り写真を投稿し、その後、2人が向かった南国の目的地を明かした。絵のように美しいビーチにある巨大な看板の前でポーズをとった彼女は、ジャマイカで太陽を浴びる休暇を楽しんでいることを明らかにした。2人は絶好調で、休暇中でもフィットネスルーティンを欠かしていない。 国内リーグでレスター・シティがPK戦の末にチャールトン・アスレティックに敗れ女子スーパーリーグから降格したばかりであり、レマンはこの休暇で心身をリフレッシュしている。
ピッチ上の明暗
レーマンが降格の苦さを乗り越えようとしている一方、彼女のパートナーは still 勝利の余韻に浸っている。マッケンジーは先日、O2アリーナで開催された「バラー・リーグUK」決勝で NDL FC を 5-2 で破り、憧れのトロフィーを掲げた。二人はピッチで情熱的なキスを交わし、絆を示した。 マッケンジーは以前『デイリー・メール』に「家族や友人に見守られているようで励みになる」と語った。二人は互いを高め合い、運動能力を維持するためジャマイカ式トレーニングを共に続けている。
チームの苦戦の中での個人賞
所属クラブは不振だったが、レーマンは個人として不思議なほど成功したシーズンだった。1月に加入し、9試合出場（先発5回）、出場時間502分。彼女が出場した試合はすべて敗れた。 それでも1500万人を超えるファンに支えられ、彼女は「ファンが選ぶシーズン最優秀選手賞」と「シーズン最優秀ゴール賞」を同時受賞した。受賞ゴールは古巣アストン・ヴィラ戦での唯一の得点で、フィットネス問題で出場が制限されたにもかかわらず、ピッチ外の人気が結果につながった。
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このフォワードには大きな決断が待ち受けている
今後、レーマンは再建プロジェクトとキャリアのジレンマに直面する。彼女はレスターに残って2部からの昇格を目指すか、移籍するかを間もなく決断しなければならない。今はジャマイカで充実した時間を過ごし、重大な決断の前に気分転換としている。