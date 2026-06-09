レーマンはインスタグラムのストーリーに恋人モンテル・マッケンジーと鏡越しの自撮り写真を投稿し、その後、2人が向かった南国の目的地を明かした。絵のように美しいビーチにある巨大な看板の前でポーズをとった彼女は、ジャマイカで太陽を浴びる休暇を楽しんでいることを明らかにした。2人は絶好調で、休暇中でもフィットネスルーティンを欠かしていない。 国内リーグでレスター・シティがPK戦の末にチャールトン・アスレティックに敗れ女子スーパーリーグから降格したばかりであり、レマンはこの休暇で心身をリフレッシュしている。